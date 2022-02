PSOE y PP trasladan su batalla por la reforma laboral a la campaña de las elecciones en Castilla y León

La aprobación de la reforma laboral el pasado jueves, por escaso margen de un voto y con agria polémica en el Congreso, se ha convertido en caballo de batalla en la última semana de campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán este domingo. Mientras los socialistas siguen sacando pecho por la reforma aprobada, desde las filas populares insisten en que la votación tendría que haberse repetido.

Así, el presidente del PP, Pablo Casado, comparó este domingo lo ocurrido en la votación de la reforma laboral con lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba, e insistió en que llevará el asunto «hasta el final ante el Tribunal Constitucional por posible prevaricación de la presidenta» del Congreso, Meritxell Batet. "Es un atropello democrático. Esto no ha pasado en Caracas, Managua o La Habana", dijo.

Durante su intervención en un mitin en Palencia, junto al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, Casado habló de la "degeneración" y "depravación institucional" que observa en el proceder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que accedió a ese cargo, a quien considera responsable último de lo ocurrido: "Es el rey Midas de la degeneración".

Sobre la reforma laboral en concreto, defendió el no de su partido a su contenido por el rechazo de Asaja, Anfac y las pymes. De hecho, aseguró que la pérdida de la votación era "un tema asumido", aunque afirmó que lo ocurrido representa un "punto de inflexión" en la legislatura: "Lo que jamás pensábamos era que fueran capaces de retorcer la soberanía nacional y hacer trampas en el Parlamento para sacar la convalidación de la reforma".

El líder de la oposición insistió se refirió al "gran fracaso" de un "Gobierno fallido" por tener que sacar adelante la reforma "con más noes que síes", si se hubiera podido enmendar el voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero.

Sánchez: "La derecha blanquea el transfuguismo"

Sánchez, en cambio, aseguró que tras lo ocurrido en la votación de la reforma laboral "hemos visto el verdadero rostro de una derecha que blanquea el transfuguismo, que deslegitima un voto democrático en el Parlamento y, lo más grave, que vota en contra de un acuerdo bueno". Ante 1.200 simpatizantes en un acto de partido en León, Sánchez señaló que España "no se merece esta oposición y no se merece esta derecha negacionista".

Durante ese acto electoral, en el que también estuvieron presentes el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato socialista, Luis Tudanca, Sánchez destacó que la reforma laboral es un "canto al crecimiento y al acuerdo", que consolidará la creación de empleo y el crecimiento económico. El presidente agradeció su voto favorable a sindicatos, partidos y a "todos los que hicieron posible la reforma laboral" porque esto, incidió, "es un éxito colectivo".

En este contexto ofreció el dato de que en enero pasado se registró un aumento del 92% en el número de contratos fijos con respecto a diciembre, el primer mes de vigencia de la reforma laboral.

Zapatero: "Los goles en propia meta también suben al marcador"

En la misma línea, Zapatero subrayó que "los goles en propia meta también suben al marcador", en referencia al error del diputado popular en la votación en el Congreso. "Hubo justicia poética: ganaron los trabajadores, el diálogo social, el empleo, la dignidad de los más humildes; ganó España y perdió el PP", enfatizó. "Ahora van llorando por las esquinas, pero lo que querían era ganar la elección por atrás con dos tránsfugas", manifestó el expresidente, que también aseguró que "no hay diferencia" entre el PP y Vox. "El cinismo de la derecha no tiene límites", expresó Zapatero, que criticó el hecho de que Vox y PP votaran junto a Bildu y los partidos nacionalistas cuando son ellos los que siempre lo critican. "Qué patriotas son estos que denuncian a España y que no quieren que España prospere", dijo.

El exlíder del Ejecutivo también cargó contra los populares por utilizar siempre a Sánchez como blanco de sus críticas: "No sé qué campaña haría el PP si no existiera Pedro Sánchez, solo saben decir eso, puedes apagar el sonido y digan lo que digan es Sánchez, Sánchez, que poca imaginación, esperanza, convencimiento y pasión le ponen".

La presencia de Sánchez y Zapatero en el acto de León se la tomó con cierto humor Casado, que bromeó definiendo a ambos como "el duque del Falcon y el duque de Maduro", al tiempo que reprochó al PSOE de Castilla y León que utilice en esta campaña "a todos los fantasmas de la izquierda radical".

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que ya ha salido del confinamiento por Covid que le obligó a participar telemáticamente en el primer debate electoral, se mostró este domingo convencido de que se puede "luchar contra el clientelismo y la corrupción".

"Se puede ser diferente", apostilló Igea, quien recordó que su formación está integrada por gente "capaz de cambiar las cosas mediante el acuerdo" y añadió que el objetivo de su partido es "no volver atrás, donde nada cambia".

Abascal aboga por la "natalidad nacional" frente a la inmigración

El presidente de Vox, Santiago Abascal, defendió este domingo que la fórmula de su partido para combatir la despoblación en el mundo rurales "natalidad nacional mientras ellos eligen inmigración, la mayor parte de las veces ilegal", en referencia al resto de partidos políticos. Así lo señaló durante un mitin en Salamanca, acompañado por el candidato de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo.

En esa línea, insistió en que el resto de partidos tratan de "resolver" el problema de la España vaciada "trayendo inmigrantes". Ante esto, Abascal criticó que ofrecen a esos inmigrantes "un falso paraíso", "condenándoles al abandono y la delincuencia". "Nosotros no queremos resolver los problemas de España llamando a la inmigración ilegal, como hacen ellos, a la que quieren luego comprar con ayudas sociales para que cuando los nacionalicen, porque se regala la nacionalidad, les voten también a ellos", dijo.

"Nosotros queremos repoblar España con españoles y damos la bienvenida a cualquiera que venga a vivir con nosotros, siempre que lo haga legalmente, pidiendo permiso para levantar España junto a nosotros, porque España es también un pueblo de acogida pero queremos que se respeten las leyes, nuestra cultura y nuestra manera de vivir", enfatizó.

Abascal también advirtió al PP de que en su partido están "dispuestos al diálogo" pero "no dispuestos a ningún trágala" que permita a los populares "continuar con políticas socialistas". En esa línea, aseguró que no aceptará "el chantaje" de planteamientos para negociar un Gobierno bajo la premisa del "o nosotros o la izquierda". "Vamos a hacer vales nuestros valores, nuestros principios y nuestro programa", añadió.