Encuentran animales mutilados en un ritual de santería en una zona de Logroño

La Policía Local de Logroño ha encontrado animales mutilados en un ritual de santería en la zona de Valdegastea. Como recuerdan a través de una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Logroño "el hecho de sacrificar animales vivos para este tipo de rituales puede ser constitutivo de delito de maltrato animal".

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves cuando una llamada al 092 informaba sobre una reunión de varias personas alrededor de velas encendidas en la zona de Valdegastea, estos abandonaron el lugar de forma apresurada al percatarse de que habían sido vistos.

Agentes del grupo Medio Ambiental de la Policía Local de Logroño se personaron en el lugar, una zona despoblada próxima a Valdegastea, y encontraron aves decapitadas a las que les habían cortado las alas y las patas para colocarlas sobre cuencos, además de dos cestas de mimbre con frutas, velas, botellas de cava y copas. Los agentes apreciaron también sangre esparcida sobre el conjunto que, presumiblemente, pertenecía a los animales muertos. La Policía Local ha abierto diligencias para tratar de identificar a los autores de estos hechos.

La Policía Local informa que sacrificar animales vivos para este tipo de rituales puede ser constitutivo de delito de maltrato animal, sin tener en cuenta las sanciones que corresponderían por abandonar comida y generar suciedad, además del riesgo de incendio. De estas infracciones son responsables tanto el autor como quien en su caso hubiera requerido sus servicios.

Esta no es la primera vez que miembros de la Policía Local detectan restos en Logroño muy probablemente relacionados con rituales de santería y espiritismo. También constan intervenciones relacionadas con pequeñas estafas cometidas por supuestos profesionales del esoterismo, quienes no han cumplido las expectativas de aquel que encargó su servicio y que en muchos casos no llegan a denunciar al sentir vergüenza tras haber sido engañados.