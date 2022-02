18 bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en la 134 edición del CIBM

Este ha sido el resultado del sorteo de esta edición del certamen, que se ha celebrado en la Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música, según ha informado el auditorio en un comunicado.

El sorteo ha sido presidido por la concejala de Cultura y presidenta del Comité Organizador del concurso, Gloria Tello, que ha deseado suerte a las bandas de música que participarán y ha querido "agradecer especialmente el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que están haciendo las sociedades musicales para preparar su participación en el mejor certamen internacional".

Tello ha extendido el agradecimiento a todo el personal implicado en la organización y ha recordado que el carácter internacional de este certamen "es incuestionable". "Contamos con dos bandas internacionales, una de Hungría y otra de Portugal, que han podido planificar y superar la incertidumbre que viven en sus países", ha dicho.

Asimismo, la concejala de Cultura ha destacado que se han mantenido las bases del CIBM 2020, menos en lo referente a la inscripción, ya que se ha respetado la participación de las bandas que se decidieron en el sorteo del pasado 18 de febrero de 2020.

En este sentido, de todas las bandas de aquel sorteo que podían confirmar su participación, once bandas lo hicieron, y para cubrir las plazas que dejaron aquellas que declinaron, en primer lugar, se propuso su participación a aquellas que se quedaron con reserva de plaza para la 135 edición del CIBM València. Al no poder completar todas las vacantes, se abrió una inscripción para completar la cuota máxima de participantes.

Además de los oficiales, habrá otros premios destinados a la puntuación más grande del certamen, a la mejor banda de la Comunidad Valenciana, a la mejor interpretación de la obra de libre elección de compositor de la Comunidad Valenciana, al mejor director y al mejor solista del certamen.

RESULTADO DEL SORTEO

De esta manera, de las 18 bandas de música inscritas, diez son de la Comunidad Valenciana, seis del resto del estado (Zamora, Orense, Málaga, Albacete, Cuenca y Huelva) y dos extranjeras de Hungría y Portugal.

El orden de participación para la sección Tercera será: Unión Musical Santa Cecília Castellar-Oliveral (València); Unio Musical Centre Històric de València (València); Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület de Tolna (Hungría); Asociación Cultural Banda de Música (Zamora); Sociedad Musical y Cultural San Blas de Teresa de Cofrentes (València) y Asociación Agrupación Musical da Limia (Orense).

El orden de participación para la sección Segunda será: Unión Musical San José de Calasanz (Castellón); Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense de Pinheiro de Ázere (Portugal); Asociación Musico-cultural de Madrigueras (Albacete); Banda de Música Miraflores - Gibraljaire (Málaga); Societat Musical La Lira Fontiguerense de la Font de la Figuera (València) y Círculo Instructivo Musical de Xirivella (València).

El orden de participación para la sección Primera será: Centre Instructiu Musical de Mislata (València); Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Cuenca); Asociación Cultural Banda de Música de Bonares (Huelva) i Sociedad Instructiva Unión Musical de Montserrat (València).

El orden de participación para la sección de Honor será: Unió Musical de Benaguasil (València) y Ateneu Musical i d'Ensenyança Banda Primitiva de Llíria (València).

Durante el sorteo, se han entregado a las agrupaciones participantes las partituras de las obras obligadas, que son 'Portaits of Spain' de Teo Aparicio-Barberán para la sección tercera, 'The Witcher' de Jordi Peiró para la segunda, 'De Cai' de Pascual Piqueras y 'Bookmarks from Japan - The Great Wave off Kanagawa / Hakone' de Julie Giroux, para la primera y 'Dionysiaques op. 62 de Florent Schmitt' y 'La Venta de los Gatos (Arreglos: Sergi Pastor)' del maestro José Serrano para la de Honor.