Zara tiene tres vestidos perfectos para ir de boda por menos de 26 euros

Qué ponerse en una boda siempre es un auténtico dilema. Debemos destacar, pero no demasiado para no alejar el foco de la verdadera protagonista, la novia; debemos ir elegantes, pero también cómodas, porque muchos eventos de este tipo suelen prolongarse hasta bien entrada la madrugada; y debemos ir acordes a la época del año en la que nos encontramos, para no asarnos de calor, ni morirnos de frío.

Sabiendo que los primaverales meses de abril y mayo se acercan sin descanso, y con ellos la mejor época del año para que tenga lugar una boda, Zara ha puesto a la venta un amplio catálogo de vestidos perfectos para la ocasión y muy económicos para nuestro bolsillo, por lo que ya no tendremos excusa para no arreglarnos, según recoge Vanitatis.

La primavera, la sangre altera, y las flores comienzan a abrirse para darle la bienvenida a las buenas temperaturas y al sol. Con este motivo tan floral llega el primero de los tres 'modelitos' de la firma más elegante de Inditex. Se trata de un vestido midi de corte recto y fondo verde sobre el que descansa un colorido estampado de flores rosas.

Su falda llega por debajo de las rodillas, mientras que las mangas caen hasta la mitad de la parte superior del brazo, cubriendo por completo los hombros. Además, trae consigo un pequeño cinturón de hilo con el mismo diseño que nos permite ajustar la prenda a nuestra cintura. El toque especial lo pone el cuello, inspirado en el estilo 'perkins' pero a medio camino: más ancho y más bajo.

Está disponible también en naranja, con flores rojas y amarillas sobre un fondo blanco, y los tallajes que se ofrecen son S, M y L. Su precio es lo mejor: tan solo 19,95 euros.

El verde, color de la esperanza, está también muy presente en el segundo atuendo, pero esta vez en una tonalidad flúor que se extiende por toda la prenda: un vestido midi drapeado. Destaca también por un "cuello subido" y una manga larga que se prolonga hasta la mitad del antebrazo.

Al contrario que su antecesor, se trata de un diseño más holgado que te será fácil combinar con unas botas altas con plataforma o con unos tacones abiertos. Está también disponible en las tallas S, M y L, y su precio es algo más elevado, pues alcanza los 25,95 euros.

Los tres vestidos de Zara. ZARA

El tercer vestido apuesta por el rosa fucsia, máximo protagonista de la prenda. Se trata de un vestido perkins soft, modelo liso con manga corta y cuello perkins. A pesar de que el vestido cae suelto sobre el cuerpo, la cintura se estrecha, lo que pronuncia el vuelo de la falda, cuyo acabado está confeccionado con línea evasé.

Además, el cierre es muy discreto, pues se encuentra oculto en la línea de la espalda y pasa desapercibido. Puede comprarse en las tallas S, M y L por solo 25,95 euros,