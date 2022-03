Solo dos palabras en la etiqueta de una galleta pueden alterar su sabor, según un estudio

Las papilas gustativas humanas se manipulan fácilmente. Con solo unas pocas palabras, un grupo de investigadores ha descubierto que la misma galleta con trozos de chocolate puede pasar de tener un sabor deliciosamente dulce y húmedo a un sabor desagradablemente amargo y rancio: Todo depende de lo que nos diga la etiqueta, revela un estudio.

Cuando a 58 adultos de la Universidad Estatal de Ohio se les dieron tres galletas para probar, las etiquetadas como "Nuevas y Mejoradas" se consideraron significativamente más sabrosas que las etiquetadas como "Quejas del Consumidor".

Se percibió que ambas muestras tenían un sabor y una textura diferentes a la tercera galleta etiquetada como "Típica de fábrica", a pesar de que las tres galletas eran exactamente iguales.

"Tuvimos un sesgo negativo y positivo, pero el sesgo negativo fue mucho mayor", explica el científico de alimentos Christopher Simons, de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. "Por un lado, no es sorprendente. Por otro lado, el grado del impacto fue realmente sorprendente", añade.

Cuando se le da una descripción desagradable, parece que nuestro amor por las galletas puede desmoronarse fácilmente. Nuestros cerebros inmediatamente comienzan a buscar los aspectos negativos, un sesgo humano clásico que se ha observado con otros alimentos como el queso y las verduras.

Palabras que generan mal sabor

Sin embargo, lo interesante de este nuevo estudio es que muestra que incluso los alimentos más agradables, como las galletas con pepitas de chocolate, pueden dejar un mal sabor de boca cuando se acompañan de ciertas palabras.

En un estudio paralelo entre 62 participantes, los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio descubrieron que el sabor percibido de productos más neutros, como las galletas saladas, también se ve afectado de manera similar por la etiqueta "Quejas del consumidor".

Las calificaciones se basaron en una escala de 9 puntos que iba desde "no me gusta mucho" hasta "me gusta mucho", pero los participantes también podían dejar comentarios si así lo deseaban.

Como era de esperar, era más probable que los degustadores de alimentos dejaran un comentario negativo sobre las galletas y las galletas saladas que uno positivo.

"Estos resultados, que se observaron en ambos tipos de productos, sugieren que el impacto de un sesgo de negatividad aplicado en la percepción y el gusto por los productos alimenticios es sólido", escriben los autores.

"Sin embargo, dado que los productos probados actualmente son relativamente simples, la investigación adicional también debería examinar el impacto del sesgo de negatividad aplicado en productos más complejos", dice el estudio.

Si los resultados se pueden replicar en estudios futuros con tamaños de muestra más grandes y tipos de productos más variados, es posible que los especialistas en marketing deban cambiar sus tácticas. Cuando un producto alimenticio es probado por el consumidor con varios tipos de envases, el envase más positivo podría estar ocultando algunas aversiones serias que podrían revelarse con envases más negativos.

No todos los factores fueron alterados

En el estudio actual, por ejemplo, no todos los factores de sabor medidos fueron alterados por las etiquetas.

Incluso cuando las galletas saladas estaban etiquetadas como "Queja del Consumidor", todavía se consideraba que tenían el mismo regusto, color, aroma, salinidad, amargura, mantecosidad y dulzura que las otras galletas saladas.

En el caso de las galletas, algunos de los atributos que no se vieron afectados por las etiquetas incluyeron el color, el sabor a vainilla, la cantidad de pepitas, el sabor acaramelado y el sabor a chocolate.

Los autores no pueden decir con certeza si las críticas negativas de las galletas revelaron algunas desventajas reales del producto o si estas desventajas fueron imaginarias. Se necesitarán investigaciones futuras para desentrañar eso.

Pero si son reales, entonces podría valer la pena probar las respuestas de los consumidores a una etiqueta negativa a propósito antes de poner un producto en el mercado.

Debido al sesgo de negatividad humana, una etiqueta negativa en realidad podría agudizar nuestros sentidos y, en última instancia, permitirnos perfeccionar una receta.