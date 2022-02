La Generalitat aposta per un "urbanisme democràtic" amb una nova guia de participació ciutadana

Així ho ha traslladat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en la seua intervenció per videoconferència en el seminari web organitzat per a presentar aquesta guia, detalla l'administració autonòmica.

Aquesta guia aposta per la participació oberta dels ciutadans de forma efectiva en la presa de decisions de les polítiques públiques, especialment en un àmbit com l'urbanisme que determina la planificació de les ciutats.

Per a España, açò només serà possible habilitant processos de participació per a ajudar els ajuntaments per a iniciar eixe procés. Es tracta d'un exercici d'informació i transparència, que ajudarà a obtindre una anàlisi de les necessitats i opinions dels veïns

La 'Guia de participació pública en projectes urbanístics', de la direcció general d'Urbanisme, és una ferramenta per a posar en pràctica la governança i l'urbanisme participatiu en els projectes d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

S'enquadra en el que es denomina urbanisme participatiu i situa la ciutadania com a protagonista del seu entorn. Busca implicar els agents socials i arribar a consens per a intervenir en l'espai.

Així es pretén que la transformació del barri i de la ciutat nasca del diàleg de les necessitats i problemes reals de qui els habita i transita. Conselleria considera necessari aplicar una mirada interdisciplinària i global que incloga les diferents veus per a tindre una anàlisi completa i complex de la realitat i que "mire al futur", a les conseqüències i impactes que tindran les decisions.

En aquest context, la participació ciutadana s'assenta sobre la base del dret a participar de manera real i efectiva en l'elaboració, modificació i revisió de plans, programes i altres instruments de planificació, així com al fet que es faça públic el resultat i les decisions preses en el procés en el qual ha participat.

Segons estableix en la guia, els processos de participació ciutadana s'han de regir per criteris de paritat i diversitat en totes les seues formes (edat, sexe, diversitat funcional, situació econòmica, origen). També han de contemplar la perspectiva de gènere i garantir la paritat entre homes i dones.