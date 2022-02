El PPCV celebra aquest dissabte la seua Interparlamentaria amb els eurodiputats González Pons i García-Margallo

Els eurodiputats Esteban González Pons i José Manuel García-Margallo tindran presència destacada i dialogaran sobre la importància dels sectors productius valencians, l'aigua i les infraestructures de la Comunitat a Europa.

"En el PPCV tenim clara la Comunitat que volem i estem treballant en açò, amb polítiques econòmiques i socials, amb propostes per a reforçar l'ocupació i la indústria i amb mesures per a afavorir la baixada d'impostos. Estem preparats per als reptes que venen i per a canviar el rumb de la Comunitat", afirma el president del partit, Carlos Mazón, en un comunicat.

Després de criticar que "ningú està fent res" per defendre els interessos valencians a Europa, Mazón adverteix que la Comunitat es "juga" els fons europeus, que al seu juí han de destinar-se a la recuperació del teixit productiu autonòmic i a polítiques de reactivació d'ocupació.

La Interparlamentaria comptarà amb diputats provincials, autonòmics, nacionals i eurodiputats. Donarà començament a les nou del matí amb la benvinguda a càrrec del sotssecretari d'Organització del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca.

Al llarg del matí se celebraran panells en els quals s'analitzarà la importància de les xarxes socials en la comunicació política o les prioritats de la Comunitat i els pròxims reptes. Intervindrà Cristina Arozamena, experta en 'coaching' i alt rendiment reconeguda amb el Premi Sòcrates al Millor Coach de 2021, amb la conferència 'La llave k'. Aquestes dos taules de treball estaran moderades pel sotssecretari de Comunicació del PPCV, Héctor Folgado, i la sotssecretària d'Acció Electoral, Macarena Montesinos.

González Pons i García-Margallo desenvoluparan el panell 'Fuertes en Europa', que moderarà la sotssecretària d'Ocupació, Salomé Pradas. Tots dos dialogaran sobre la necessitat que polítiques com l'agrària, la pesca, l'aigua o infraestructures com el Corredor Mediterrani de la Comunitat tinguen "el pes que mereixen a Europa".

La ponència dels eurodiputats estarà oberta als mitjans de comunicació, així com la clausura, que serà a càrrec del president del PP de la província de València, Vicente Mompó; la secretària general del PPCV, Mª José Catalá, i Carlos Mazón.