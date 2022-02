AMP.-Cvirus.- La segona dosi de la vacuna per a escolars s'administrarà amb acompanyament de familiars

Així ho ha traslladat la Conselleria d'Educació, que ha reunit per videoconferència als diferents agents de la comunitat educativa que formen part del Fòrum Educatiu Valencià per a transmetre'ls les pautes consensuades amb Sanitat per a continuar amb la vacunació de la població infantil.

D'aquesta manera, els alumnes que van rebre la primera dosi de la vacuna al desembre, tant de Centres d'Educació Especial com de les edats compreses entre els 9 i els 11 anys, que compleix les condicions per a rebre la segona, així com tot l'alumnat al que, per diferents motius, no se li va poder administrar en el seu moment la primera dosi, es vacunaran en els centres educatius en horari lectiu a partir del 10 de febrer.

Per a facilitar el procés de vacunació en els centres educatius, l'alumnat al que se li administre la vacuna a partir del 10 de febrer haurà d'anar acompanyat per un familiar o una persona adulta autoritzada per la família en el moment de la vacunació.

Cal recordar que el volum d'alumnat que reuneix les condicions per a rebre la pauta completa en els centres educatius és alt i generalitzat. Per aquesta raó, de nou, s'ha optat per la vacunació en aquests espais educatius, ja que ha demostrat ser una fórmula àgil i eficaç per a administrar la vacunació.

Quan arribe el moment, l'alumnat de 5 a 8 anys que haja de rebre la segona dosi, així com tot l'alumnat que per diferents casuístiques no puga vacunar-se en el seu centre educatiu ara, serà informat per la Conselleria de Sanitat per a procedir a la seua vacunació en els punts de vacunació establits per a la població en general, assenyala el departament que dirigeix Vicent Marzà.

DIVERSITAT DE SITUACIONS

Aquesta decisió, expliquen, s'ha pres "tenint en compte la diversitat de situacions que hi ha en aquests casos, ja que no permet que s'organitzen grups globals i generalitzats de vacunació en els centres educatius quan arribe aquest moment". Per aquest motiu, i dins del termini i en la forma escaient, la Conselleria de Sanitat citarà cada menor en el lloc, la data i l'hora en els quals rebrà la vacuna al punt de vacunació més pròxim, agreguen.

Amb motiu d'aquesta segona fase de la vacunació infantil, l'administració ha remès aquesta mateixa vesprada una carta als centres educatius amb instruccions. En la missiva, firmada pels secretaris autonòmics d'Educació i Salut Pública, Miguel Soler i Isaura Navarro, es recorda als responsables dels col·legis que des dels centres es traslladarà a les mares, pares i persones representants legals de l'alumnat la nova fulla informativa amb informació rellevant per a la família sobre la vacunació i un nou document d'autorització de la vacunació de menors en l'àmbit escolar.

Aquesta informació haurà de ser comunicada a les famílies, indicant que el centre haurà de disposar del document d'autorització firmat per les famílies, com data límit, el dimecres 9 de febrer.

Una vegada arreplegades les autoritzacions de tot l'alumnat del vostre centre, la persona responsable covid-19 del centre haurà de comunicar, el mateix dimecres 9 de febrer, el nombre d'autoritzacions que ha arreplegat a la Comissió de centres educatius (Educovid) de la qual formen part el Centre de Salut Pública (CSP) de referència i la Direcció d'Atenció Primària del departament de salut a través del sistema de comunicació que tinguen establit.

Amb aquesta dada, cada Direcció d'Atenció Primària en coordinació amb el CSP de referència farà l'estimació de dosis necessàries.Des de la Comissió de Centres Educatius corresponent contactaran amb cada centre per a determinar l'horari i el dia de vacunació, detalla la carta consultada per Europa Press.

Des dels centres es comunicarà a les famílies de l'alumnat el dia i l'hora acordats. L'alumne o alumna haurà d'anar acompanyat d'un familiar, o qualsevol una altra persona adulta en la qual hagen delegat els seus representants legals, en el moment de la vacunació.

Finalitzada la vacunació del menor, l'acompanyant haurà d'abandonar el centre educatiu per a evitar aglomeracions. En el cas que la persona que firma l'autorització per a la vacunació del xiquet no puga acudir a acompanyar-lo en el moment de la vacunació, firmarà un escrit assenyalant el nom de la persona que acompanyarà a l'alumnes en eixe moment. La persona acompanyant presentarà eixe escrit en el centre el dia fixat per a la inoculació.

FULLA D'AUTORITZACIÓ

El centre educatiu li entregarà a la persona acompanyant de cada menor la fulla d'autorització per a la vacunació firmada, perquè li l'entregue a l'equip sanitari. No podrà vacunar-se a ningú que no dispose de l'autorització firmada, subratlla l'administració.

L'equip sanitari, una vegada comprovada l'autorització, verificarà les possibles contraindicacions a la vista de la informació facilitada per la família i el seu estat vacunal,procedint, si tot està correcte, a la vacunació, registre i arxiu de l'autorització corresponent.

Per la seua banda, després de la reunió del Fòrum Educatiu, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha informat d'algunes dades comunicades durant la trobada, com que la vacunació aconsegueix ja el 75% entre els estudiants de 9 a 12 anys; el 91,8% de 12 a 18 i que el professorat amb la pauta completa se situa ja en el 90%.

A més, en el torn d'intervencions, STEPV ha manifestat que al sindicat li haguera agradat que l'organització d'aquesta segona dosi s'haguera produït fora dels centres educatius, ja que la situació actual també és complicada per les baixes del professorat, "fet que la campanya de vacunació complica l'organització dels centres".

El sindicat docent també ha demanat que es torne a enviar a les entitats les dades setmanals d'afectació de la pandèmia en els centres educatius. El secretari autonòmic d'Educació, segons STEPV, s'ha compromès a tornar-les a facilitar i ha informat de les dades actuals, que són els següents: 16.965 alumnes, 9.379 menys que fa una setmana; 1.666 professors (un descens de 788); i 338 integrants de personal d'administració i servicis (PAS), una caiguda de 163 respecte a les dades de fa set dies. Així mateix, hi ha 450 grups confinats (-552) i el percentatge de centres afectats ha passat del 24% al 12% en una setmana.