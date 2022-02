València lidera la baixada de l'atur a les grans ciutats i registra la seua millor xifra en els últims 12 mesos

Amb aquesta nova baixada, València acumula cinc mesos de reducció de la desocupació i se situa com "la primera entre les grans urbs de l'Estat en descens de l'atur". Així ho ha ressaltat l'alcalde de València, Joan Ribó, en valorar les dades publicades pel Servici d'Ocupació Estatal (SEPE), al costat de la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

El primer edil ha assegurat que la clau que explica aquests bons resultats a València són "les polítiques que el Govern Municipal ha aplicat per a superar la crisi actual, unes polítiques que s'han basat en la preocupació del Govern Local per les persones, per les empreses i per les pimes, en lloc d'estar preocupats per la macroeconomia, com es va fer en la crisi de 2008".

Ribó ha fet balanç de l'evolució de l'atur a la ciutat des de la seua arribada al govern municipal: En aquests quasi set anys, la xifra de persones desocupades en la ciutat ha caigut dels 69.035 registrats en 2015 als 51.924 registrats al gener passat, és a dir, que 17.111 persones han abandonat les llistes de l'atur en la ciutat, ha assenyalat.

"Malgrat els dos anys de crisis que portem, derivada de la situació sanitària, les dades obtingudes per València no s'havien vist en molts anys en la ciutat", ha destacat Joan Ribó, que ha argumentat que "el que ha canviat és la forma en la qual s'ha gestionat aquesta crisi: hem donat prioritat als sectors productius i a les persones; i els resultats són contundents".

"Fa anys que les dades no eren tan esperançadores, ni la velocitat en la qual s'ha produït el descens", ha assegurat l'edil, qui ha posat en relleu que "la Comunitat Valenciana lidera el creixement de l'ocupació en tota Espanya i la ciutat de València lidera el creixement de l'ocupació dins de la Comunitat".

LES MILLORS DADES DELS ÚLTIMS 12 ANYS

Així mateix, la regidora Pilar Bernabé ha destacat que les dades oferides "són els millors dels últims dotze anys", i ha indicat que el fet que la xifra actual siga de poc més de 51.000 persones desocupades "ens han d'animar a seguir treballant".

La regidora d'Ocupació ha argumentat que "València és la ciutat que lidera la reactivació econòmica; i això és alguna cosa que té molt a veure amb el que hem fet durant aquest temps: som la ciutat que més i millor ha pagat als seus autònoms i a les seues pimes en un moment molt difícil, i és la que més ha invertit i augmentat, fins a un 60 i 80% el seu pressupost en emprenedoria i en ocupació, precisament per a ajudar les persones que busquen ocupació i a les persones autònomes, i tot açò es veu reflectit hui amb les dades que disposem".

Altres urbs han mostrat comportaments contraris, com Màlaga, on l'atur ha crescut un 3,51%; o Madrid, que és la segona ciutat després de València on més ha baixat l'atur, però amb un percentatge, el -2,8%, que és la meitat que a València, ha comparat la regidora.

LA TAXA D'ATUR JUVENIL BAIXA 14,6 PUNTS DES DE 2015

La regidora Bernabé ha destacat també les xifres desglossades per edat. El sector en el qual més baixa la parada a València és entre la joventut, i ha assenyalat l'esforç realitzat en aquest sentit per l'Ajuntament mitjançant els plans d'ocupació: de les 1.200 persones beneficiàries del Pla 2021-22 més del 85% són menors de 30 anys.

De fet, la taxa d'atur de les persones menors de 30 anys s'ha reduït més de 14,6 punts des del segon trimestre de l'any 2015, ha subratllat.

Quant a les contractacions, s'ha aconseguit també la segona millor xifra dels últims 12 anys: 40.134 contractes al gener de 2022, quasi 12.000 més que al gener de 2021 (un 21% més), la qual cosa suposa a més el millor registre del mes de gener des de 2010.

En aquest punt Bernabé ha valorat l'"esforç des de l'Ajuntament per desestacionalitzar el model de creixement, especialment en el sector del turisme".

A més, ha destacat l'increment de quasi el 40% en contractes indefinits en la ciutat, al que també han contribuït, els treballs dirigits a impulsar la reforma laboral estatal, ha assenyalat.

Finalment, el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social constitueix, amb un total de 401.345 al gener, la major xifra dels últims onze anys; i a més, el 53% d'elles corresponen a dones. Del total, les afiliacions de persones autònomes suposen 56.803, ha afegit la regidora.

Tant l'alcalde, Joan Ribó, com la regidora d'Ocupació, Pilar Bernabé, han garantit el compromís del Govern municipal per "consolidar la nostra aposta pel teixit productiu, pels sectors emergents, pel talent, i per l'ecosistema econòmic innovador a València".

"Estem davant unes xifres històriques que demostren que l'esquerra sí gestiona bé l'economia de les persones, l'economia de la majoria de la població; no la d'aquells que més tenen", ha conclòs l'alcalde.