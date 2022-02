La cita prèvia deixa de ser obligatòria en els servicis d'atenció presencial a la ciutadania de la Generalitat

A través d'aquestes modificacions, es deixa sense efecte l'obligatorietat de la cita prèvia per a l'accés a l'atenció presencial en els servicis d'atenció al públic de la Generalitat. No obstant açò, es mantindrà i fomentarà l'ús de la cita prèvia amb caràcter voluntari per a afavorir l'organització, l'eficiència i la qualitat del servici, especialment amb la reducció de temps d'espera, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En qualsevol cas, es limitarà l'aforament de la ciutadania en l'atenció presencial en funció de l'espai disponible per a l'atenció al públic. Així mateix, s'adoptaran les mesures de prevenció oportunes per a garantir la seguretat i salut d'acord amb la normativa vigent, especialment s'evitarà la concentració massiva de persones i es garantirà la distància interpersonal.

Amb caràcter excepcional, els departaments de l'Administració de la Generalitat podran establir l'obligatorietat de la cita prèvia per a servicis específics per raó de la personalització del servici i especificitat de la matèria.

Aquest acord del Consell entrarà en vigor el pròxim 14 de febrer i deixarà sense efecte l'apartat seté de l'annex II de l'Acord de 19 de juny de 2020 sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 que establia que en els servicis d'atenció al públic es prioritzava l'atenció telefònica i telemàtica i, per a l'atenció de caràcter presencial, seria precisa la cita prèvia.

Amb aquesta mesura es busca un equilibri entre els avantatges de l'ús de la cita prèvia per a reduir els temps d'espera i millorar la qualitat de l'atenció a la ciutadania, i les garanties d'accés a l'atenció presencial, especialment en el cas de les persones i col·lectius més afectats per la bretxa digital.