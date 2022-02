Belén López: "Sigo hablando de Verónica Forqué en presente, ahora va conmigo siempre"

La actriz y cantante Belén López coincidió con su compañera de profesión Verónica Forqué en MasterChef Celebrity, el programa de cocina en el que ambas concursaron y donde trabaron una bonita amistad.

Belén López, en un encuentro a tenor de su papel como embajadora del Citroën Berlingo y en el encuentro Nuevos hábitos, nuevas iniciativas organizado por esa marca, habló se su trabajo y su vida y a preguntas de los periodistas contó qué recuerdo tenía de Forqué, que se quitó la vida el pasado diciembre.

"Tanto amor, tanto amor… solo amor", es el recuerdo que más vivo tiene Belén López de su compañera de concurso.

"Siento mucha pena porque se me haya ido pronto, aunque la llevo conmigo, porque las personas que se van no se acaban de ir, se quedan con nosotros y ella va ahora conmigo siempre", explicaba la actriz.

"Tengo la pena de no poderla consultar para que me responda, aunque ahora me va respondiendo de otra manera", aseguraba Belén López, que se siente muy unida a Verónica Forqué.

"De ella sigo hablando en presente", afirmaba, antes de describirla como "una persona llena de amor, con una sensibilidad increíble, extrema y ha sido una gran pérdida para todos. Pero hay que respetarla en su decisión", concluía López.

Por otro lado, la artista también adelantaba que además se seguir y avanzar con su carrera como cantante, está escribiendo un guión en colaboración con otras personas, que si todo va bien, vería la luz más pronto que tarde.