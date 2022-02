La Generalitat ofereix a Blanca Paloma i Varry Brava gravar els seus videoclips a la Comunitat Valenciana

Així ho ha explicat el director general de Turisme, Herick Campos, després de la visita de tots dos artistes al Palau de la Generalitat, on els ha rebut el president, Ximo Puig. "Des de Turisme volem aprofitar la popularitat d'aquests dos artistes i poder-la canalitzar cap a una acció de promoció que ja estava planificada", ha explicat Campos.

La Generalitat tenia prevista, dins de les seues accions de promoció, subvencionar el videoclip d'algun artista en llocs de la Comunitat Valenciana. Després de l'èxit del Benidorm Fest, Varry Brava i Blanca Paloma tindran aquesta possibilitat, a canvi que les seues cançons es puguen utilitzar en campanyes promocionals.

"Açò suposa que es puga realitzar alguna gravació en destinacions de la Comunitat Valenciana, i després difonguem tot aquest material aprofitant les contractacions ja existents en mitjans i xarxes. És un 'win-win', perquè aprofitem la popularitat i el treball fet, i donem continuïtat a la promoció", ha explicat Campos.

El president, Ximo Puig, ha felicitat als oriolans i la il·licitana pel seu paper en el festival i els ha proposat realitzar conjuntament aquesta campanya que conjumine la promoció turística de la Comunitat Valenciana i el seu llançament artístic.

La proposta, que haurà de definir-se ara per Turisme Comunitat Valenciana, persegueix aprofitar la popularitat aconseguida pels artistes valencians i de Benidorm, i per extensió de la Comunitat Valenciana, com a destinació turística.

L'acord s'emmarcarà com una acció més dins de la línia de promoció turística del pressupost de Turisme Comunitat Valenciana.