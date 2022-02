Cvirus.- Puig entén que l'ús de la mascareta es puga adequar però apel·la a la "prudència"

No obstant açò, "el fet que no siga obligatòria no vol dir que no siga prudent" i des de la Generalitat Valenciana "nosaltres continuarem amb la prudència", ha subratllat.

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions prèvies a la celebració de la Reunió Interparlamentaria Socialista en la qual diputats en Les Corts, en el Congrés i en el Parlament Europeu, i senadors del PSPV-PSOE han analitzat les accions que s'estan duent a terme des dels diferents grups, en ser preguntat per l'eliminació de l'obligatorietat de la mascareta en exteriors, que l'Executiu central preveu aprovar la setmana que vé.

En aquest sentit, el cap del Consell ha dit entendre que "l'obligatorietat no pot ser exactament igual com en altres moments quan la pandèmia tenia major virulència". Açò sí, "el fet que no siga obligatòria no vol dir que no siga prudent, però cadascun podrà prendre la seua decisió", ha apuntat.

En tot cas, Puig ha advertit que "està clar que quan hi ha interacció durant diversos minuts, també a l'exterior hi ha possibilitat de contagi, i això cal tindre-ho en compte".

Des del seu punt de vista, "a cada moment cal prendre les decisions que siguen més raonables en funció de l'evolució de la pandèmia. Lògicament estem en un moment ja d'estabilització ja a la baixa clarament en el nombre de contagis, en nombre d'hospitalitzacions i de letalitat".

Açò sí, el president ha volgut posar en relleu que "la mascareta ha sigut un antídot fonamental per a la superació d'aquesta crisi, ha sigut sens dubte un símbol i a més efectiu en tot moment". Ja l'altra vegada que el Govern va relaxar l'ús de mascareta a l'aire lliure, a la Comunitat Valenciana "vam mantindre la recomanació, no podem fer res més" i "molts ciutadans i ciutadanes van mantindre la mascareta tot i que no era obligatòria pel carrer", ha recordat.

"Si el dimarts es pren eixa decisió (de nou) competirà i afectarà a tots els territoris. Nosaltres continuarem amb la prudència; la via que sempre ha marcat l'estratègia de la Generalitat ha sigut prudència: quant a les mesures i vacunació màxima i acceleració de la vacunació", ha insistit.

Quant al 'passaport Covid', el president de la Generalitat ha comentat que no es plantegen "cap canvi sobre aquest tema". En la seua opinió, "cal donar també seguretat i nosaltres hem volgut ser prudents a l'hora d'abordar les diferents mesures restrictives. No volem que hi haja cap mesura restrictiva més enllà d'allò que faça falta".

Puig ha reivindicat el passaport Covid que "continua garantint la possibilitat que moltes persones se seguisquen vacunant i d'altra banda garanteix espais més segurs, al mateix temps que dona imatge de presència de la pandèmia perquè encara que la incidència està baixant, la pandèmia contínua entre nosaltres i molta gent continua entrant en els hospitals i en la UCI i hi ha milers de contagiats cada dia".

En aquest sentit ha advertit que "no ha passat la pandèmia, si algú pensa que ja hem superat la pandèmia no és cert i per açò és necessari continuar amb la prudència, és un element clau", ha sentenciat.