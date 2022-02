Oltra, sobre finançament: "Si els quilòmetres quadrats compten més que les persones, estem sent injusts"

Així s'ha pronunciat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on s'ha referit a unes paraules de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a Cantàbria. "Qui vol que les coses continuen com estan és perquè segurament li va bé".

Així, Oltra ha remarcat que variables com l'envelliment són importants, "però també ho és la infància". "Hi ha moltes persones amb dependència que no són majors i que la seua atenció té un cost més alt", ha remarcat.

A més, la vicepresidenta s'ha mostrat preocupada més que per Zapatero, "per la posició del PP, que va a Cantàbria a dir una cosa, a Madrid, altra i a Andalusia, una altra". "Sobretot em preocupa la posició dels diputats valencians" del PP, ha agregat.