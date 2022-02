Todo es mentira abordó este jueves la comisión de investigación que se llevará a cabo en el Congreso para esclarecer los abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia española, una cuestión que motivó al eurodiputado Javier Nart, colaborador en el programa, a hablar de los "abusos" que sufrió en su infancia.

"Es un tema que me hiere profundamente porque yo a los siete años fue víctima de abusos en un colegio religioso", explicó el expolítico de Ciudadanos, que, tras ser preguntado por Risto Mejide, prefirió no ahondar en el tema. "Pasó, y uno lo supera. Y vives, y vives bien. Y, de vez en cuando, como ahora con este tema, te vuelve el recuerdo", se limitó a decir, aclarando que nunca lo denunció.

No obstante, sí puso de manifiesto la importancia de investigar los casos de pederastia: "El código de derecho canónico establecía una diferencia entre delitos públicos y delitos privados. Y esto no es irrelevante, es fundamental".

"Los delitos públicos tenían que ser reparados públicamente y los delitos privados pasaban por la represión fraterna y, si se reincidía, por un cambio de ubicación. Es decir: vaya a violar a otro niño a Bolivia o a otro lugar y siga haciéndolo", añadió.

"El papa Ratzinger, que era responsable de la congregación para la defensa de la fe, no hizo nada. Y este papa yo creo que tampoco ha cambiado el código de derecho canónico. Por lo tanto, la obligación que tenían los obispos cuando llegaba un caso de estos era considerarlo un delito privado y no lo denunciaban. Es una hipocresía institucional", zanjó el tertuliano.

Sor Lucía valoró entonces que las declaraciones de Nart le daban a este "una autoridad realmente que no nos podemos ni imaginar". "Con lo cual, agradezco que lo hayas verbalizado. Es un tema en el que yo siempre he dicho tolerancia cero. Me consta que el Papa Francisco está pidiendo y está haciendo que se colabore con la Justicia", señaló.