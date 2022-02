Fernando Roig rebutja declarar en la segona compareixença davant el jutge en la causa sobre el patrimoni de Carlos Fabra

El president del Grup Pamesa i del Vila-real CF, Fernando Roig, s'ha acollit el seu dret a no declarar en la seua segona compareixença davant el jutge en la causa oberta a l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra per suposadament ocultar el seu patrimoni per a impedir l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals, segons ha pogut saber Europa Press.

A l'eixida de l'Audiència Provincial de Castelló, Roig ha declinat fer comentaris sobre la seua compareixença.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), l'Audiència de Castelló va revocar parcialment l'acte de Procediment Abreujat dictat pel Jutjat d'Instrucció 4 de Castelló en la causa relativa al patrimoni de Carlos Fabra, exclusivament en relació a Fernando Roig, el seu fill i un altre empresari, en entendre que no havien sigut informats suficientment dels drets que els assistien quan van prestar declaració com investigats.

El jutjat va tornar a practicar les declaracions com investigats de dos d'ells i aquest divendres ha fet el propi amb el president de Pamesa. Ara el Jutjat haurà de dictar una nova resolució.

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló va obrir al juny del passat any juí oral a l'expresident de la Diputació i del PP d'aquesta província Carlos Fabra i als altres nou acusats en el marc del procediment penal sobre l'origen i la possible ocultació del patrimoni del polític.

L'acte assenyalava a l'Audiència Provincial de Castelló com a òrgan per a l'enjudiciament i fallada d'aquesta causa. El magistrat va decretar també l'obertura de juí oral per a sis mercantils com a persones jurídiques.

La Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada sol·licita 12 anys de presó per a Fabra, al que acusa d'insolvència punible i de frustració de l'execució, blanqueig de capitals i delicte continuat de suborn. A més, el ministeri públic demana per a l'exdirigent del PP multes que sumen més de tres milions d'euros, així com la suspensió per a ocupació o càrrec públic pel mateix període.

Així mateix, el fiscal considera cooperadors necessaris del delicte d'insolvència punible i de frustració de l'execució a la dona de Carlos Fabra, María Desemparados Fernández; a dos dels seus fills -Borja i Claudia-; al seu gendre Fernando Castro; al seu testaferro Alejandro Lorca; i als empresaris Fernando Roig Alfonso -president del Grup Pamesa i del Vila-real CF-, Miguel Pérez Ferrer i Fernando Roig Negueroles, per als quals sol·licita entre 3 anys i deu mesos i 6 anys de presó.

Del delicte de blanqueig de capitals, la Fiscalia considera també responsables a María Desemparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro i Alejandro Lorca, pel delicte dels quals els demana entre 3 i 5 anys de presó.

Finalment, el ministeri públic demanda 9 mesos de presó pel delicte de suborn per a Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez, Fernando Roig Negueroles i Enrique Gimeno.