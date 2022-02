El jutjat acorda l'obertura de juí oral als 9 acusats per la difusió del bulo del Bar Espanya

El jutjat d'instrucció número 5 de Castelló ha acordat l'obertura de juí oral als 9 acusats per la difusió del bulo del bar Espanya per, entre uns altres, delictes contra la integritat moral, calúmnies i injúries. També serà jutjat l'editor d'un periòdic digital, que haurà de comparéixer com a responsable civil.

L'acte estableix requerir als acusats i responsables civils perquè presten fiança per a assegurar les responsabilitats pecuniàries que puguen declarar-se, que es fixen en 2.400.000 euros, dels quals hauran de respondre conjunta i solidàriament tots, més 26.666 euros, dels quals respondran dos dels acusats.

El jutjat d'Instrucció número 5 de Castelló va acordar al març de 2021 obrir procediment abreujat contra huit investigats per la difusió del bulo del Bar Espanya, en considerar que existeixen indicis racionals de delictes contra la integritat moral, contra l'administració de justícia, contra l'honor i delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.

A més, es va obrir aquest procediment també contra un altre investigat com a responsable civil, i es va declarar extingida l'acció penal contra altres dos per haver mort. Aquest acte va ser modificat posteriorment per a incloure dos persones respecte a les quals va haver-hi un sobreseïment provisional de la causa ja que no havien sigut localitzades al principi, mentre que un altre dels investigats que apareixia en el primer acte va morir, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

L'acte indicava que, de la investigació duta a terme i de les diligències practicades, hi ha indicis que, almenys des de 1998, diverses persones han sigut objecte de contínues informacions falses aparegudes en diferents pàgines, blogs i canals, relacionant-los amb una organització de corrupció mafiosa, política, judicial i de pederàstia relacionada amb reunions mantingudes pels mateixos i fets atroços comesos per ells, "tots ells rotundament falsos".

Així, s'assenyalava que els perjudicats han sigut objecte d'una permanent campanya d'assetjament i desprestigi públic mitjançant la formació d'imputacions delictives i denúncies falses dirigides de forma organitzada i consecutiva a diferents instàncies jurídiques, la qual cosa ha donat lloc a diversos procediments judicials.

Afegia que es tracta d'una actuació orquestrada sota la direcció d'una persona ja morta i condemnada per un jutjat com a autora d'un delicte d'acusació i denúncia falsa, amb una "permanent i necessària" col·laboració en cada cas per cadascun dels encausats, que s'han anat sumant a la finalitat perseguida d'actuar de forma infamatoria contra els perjudicats, "atemptant greument contra la seua integritat moral i instigant artificialment un odi contra les seues víctimes, afectant al seu honor".

Entre els perjudicats per aquests fets es troben l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; i la consellera de Justícia, Gabriela Bravo.