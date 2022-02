Puig lamenta que el PP siga "incapaç d'entendre que la Reforma Laboral és fonamental per a l'estabilitat d'Espanya"

Per contra, ha considerat "bastant lamentable" l'actuació del Partit Popular: "Allò més greu és que el principal partit que aspira a ser alternativa siga capaç d'entendre que un acord que beneficia als treballadors i que està pactat entre sindicats i patronal és fonamental per a l'estabilitat, per a l'ocupació i per al progrés d'Espanya", ha censurat.

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions prèvies a la celebració de la Reunió Interparlamentaria Socialista en la qual diputats en Les Corts, en el Congrés i en el Parlament Europeu, i senadors del PSPV-PSOE han analitzat les accions que s'estan duent a terme des dels diferents grups.

Segons el president de la Generalitat Valenciana, "és lamentable i profundament il·lustrador del que representa en aquests moments el PP, que és un partit adossat a l'extrema dreta i sense cap tipus de pretensió real de millorar la vida dels ciutadans", ha assegurat.

Per la seua banda, la Reunió Interparlamentaria Socialista que ha tingut lloc aquest divendres a València s'ha marcat com a objectiu "coordinar al màxim les accions" que estan impulsant i donar "unitat d'acció sobre la base de l'agenda valenciana" la "gran prioritat de la qual és l'ocupació".

En aquest sentit, el president ha assenyalat "és un bon moment per a l'ocupació" ja que la Comunitat Valenciana ha començat l'any amb les millors dades d'afiliació a la Seguretat Social i de reducció de l'atur. "Però encara hi ha 350.000 persones que no tenen treball a la Comunitat Valenciana", ha admès, per la qual cosa ha assegurat que van a insistir en polítiques d'ocupació que faciliten que el conjunt de la ciutadania tinga accés al treball, sobretot joves i dones, els sectors que té major dificultat d'accés al treball, ha remarcat.