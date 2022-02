Sanitat realitza cinc milions de mamografies en 30 anys de programes de prevenció del càncer de mama

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, la població diana a la qual va dirigit el programa de prevenció de càncer de mama a la qual es realitzen aquests estudis mamogràfics cada dos anys són les dones de 45 a 69 anys, que a la Comunitat Valenciana ronden les 850.000 dones. El programa ha aconseguint una taxa de participació per damunt del 70% i una taxa d'adhesió d'aproximadament el 90%. És a dir, nou de cada deu dones acudeixen amb regularitat a la invitació del programa.

Quant al càncer colorrectal, el programa de prevenció atén a una població de 1.300.000 dones i homes de 50 a 69 per a la realització d'un test de sang oculta en femta cada dos anys. Des de l'inici del programa fins el 2021, s'han realitzat un total de 2.028.154 d'estudis de sang oculta en femta. Aquest programa aconsegueix una taxa de participació mitjana que ronda el 50% i una permanència que supera el 89%.

Aquests programes de garbellat de càncer de mama i còlon han permès diagnosticar precoçment 27.966 tumors de mama, 4.459 de còlon i recte i 48.694 lesions precursores de càncer colorrectal des del seu inici fins el 2021, segons ha destacat aquest divendres la consellera de Sanitat Unviersal i Salut Pública, Ana Barceló, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Càncer.

DISMINUCIÓ DE LA MORTALITAT

"Gràcies a aquests programes de prevenció, al diagnòstic precoç i a les noves teràpies, s'ha aconseguit estabilitzar la taxa de mortalitat associada al càncer i augmentar els índexs de supervivència", ha destacat Barceló. D'aquesta manera, les taxes de mortalitat han disminuït des de l'any 2.000 (amb una caiguda de l'1% per any en homes i 0,4% en dones) a causa d'una suma de factors: disminució de consum de tabac, millora en els tractaments i diagnòstics més primerencs.

En aquest sentit, la titular de Sanitat també ha insistit en la importància de fomentar hàbits de vida saludables centrats en una bona alimentació, la realització d'exercici físic o evitar el consum de substàncies nocives com l'alcohol i el tabac com a elements clau per a previndre qualsevol tipus de càncer". De fet, un 40% dels càncers nous que es diagnostiquen es poden previndre, segons indiquen els experts en oncologia.

Així mateix, la supervivència global per a tots els tipus de càncer als cinc anys del diagnòstic és del 52% en homes i 61,7% en dones. La major supervivència del càncer als 5 anys l'ostenta el càncer de pròstata (87,5%) en homes i el càncer de mama (86,8%) en dones.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública disposa de dos programes de garbellat per a la prevenció de càncer de mama i colorrectal coordinats des de la Direcció general de Salut Pública i Addiccions. Així mateix, Sanitat també compta amb un Programa de Consell Genètic en Càncer per a atendre a les persones d'alt risc amb síndromes relacionades amb el càncer i famílies en les quals s'observa una agrupació de càncers, a través de la xarxa d'Unitats de Consell Genètic en Càncer, que cobreixen el 100% de la població en tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

En aquestes unitats de referència de la Fe, Clínic, Provincial de Castelló i General d'Elx es es realitza l'estudi, diagnòstic i seguiment d'aquelles persones amb predisposició hereditària al càncer.

SEGON A ESPANYA

El programa de prevenció de càncer de mama, que enguany compleix 30 anys des del seu inici en 1992, va ser el segon a Espanya, després de la Comunitat Foral de Navarra, a implantar-se progressivament en tots els departaments de salut. Per a desenvolupar el programa, la Conselleria de Sanitat disposa de 24 Unitats de Prevenció de Càncer de Mama (UPCM).

Per la seua banda, el programa de prevenció de càncer colorrectal de la Comunitat Valenciana va començar l'any 2005 en tres departaments de salut i l'any 2014 va aconseguir el 100% de cobertura territorialde la Comunitat Valenciana. És una de les primeres autonomies a oferir l'accés a aquest programa de prevenció a la totalitat de la població.

EL 85% DELS DIAGNÒSTICS, A PARTIR DELS 55 ANYS

Segons dades de l'Estratègia contra el càncer 2019-2022 de la Conselleria de Sanitat, el 81% dels diagnòstics de càncer a la Comunitat es donen a partir dels 55 anys. L'edat mitjana dels homes diagnosticats és de 68 anys i la de les dones de 65. Del total de càncers diagnosticats, menys del 0,5% afecten a menors de 15 anys.

Els tumors més freqüents entre els homes són pròstata, pulmó, colorrectal i bufeta urinària, mentre que els càncers més freqüents entre les dones són, per aquest ordre, mama, colorrectal, pulmó i coll uterí.

A la Comunitat Valenciana, el càncer de mama és la primera causa de mortalitat per càncer en dones (24,9 morts per cada 100.000 dones), seguida del càncer colorrectal (24,6) i el de pulmó (19,8). En els homes, la primera causa de mortalitat per càncer és el de pulmó (91,4 morts per 100.000 homes), la segona el colorrectal (46,4) i la tercera el càncer de pròstata (30,9).

La sanitat pública evoluciona cap a nous models de diagnòstic. En aquest àmbit experts en oncologia destaquen la importància que té el diagnòstic genómico o molecular. L'objectiu és caracteritzar els diferents tipus de tumors per a, en última instància, avançar en una medicina de precisió que garantisca tractaments cada vegada més personalitzats i eficaços amb els mínims efectes secundaris. En aquest sentit, la Conselleria ha regulat recentment la realització d'anàlisis genètiques i biomarcadors moleculars amb finalitats assistencials en el Sistema Valencià de Salut.