Oltra veu "impossible" aplicar la llei de Mercat Obert de Madrid: "No té cap tipus de sentit"

Així s'ha pronunciat Oltra en ser preguntada sobre aquest tema en la roda de premsa posterior del Ple del Consell sobre aquesta normativa que ha aprovat el consell madrileny. Segons la norma, "qualsevol entitat que ja estiga legalment establida en una altra comunitat autònoma podrà fer-ho lliurement a Madrid de forma automàtica, açò també s'aplica als productes que es comercialitzen en la resta d'Espanya i que, per tant, podran circular lliurement sense necessitar requisits extra als quals ja suporten".

"Fins que no veja la lletra xicoteta, em pareix un impossible", ha remarcat Oltra. "Que una empresa amb llicència d'activitat en un lloc puga tindre-la també a Madrid sense demanar res és impossible", ha remarcat.

Per açò, la vicepresidenta ha subratllat que "així com enunciat, és un disbarat" i "no cal perdre molt temps comentant-los".