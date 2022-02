Avacu considera que "no és el moment" d'engegar la 'taxa turística'

Malgrat que aquest impost no ha generat greus problemes en altres països europeus, des d'Avacu consideren que, "després de la situació generada com a conseqüència de la pandèmia mundial per la Covid-19 i la pressió fiscal no és el moment d'aplicar una taxa turística" a la Comunitat Valenciana, tal com han manifestat des del sector, que compta amb el suport de diferents entitats, institucions i empreses.

Des de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris entenen que "es podria estudiar l'aplicació d'algun tipus d'impost o taxa dins d'un temps i després de valorar la situació econòmica del moment, i sempre que eixa taxa estiguera restringida al turista no espanyol, per a promocionar, d'aquesta forma, el turisme interior i no carregar sobre els valencians (i turistes procedents d'altres comunitats espanyoles) el pes que suposaria aquesta nova taxa".

Per a açò, AVACU creu que "la creació d'una taula de debat seria el més eficaç per a valorar els pros i els contres" de la possible engegada d'aquest impost, "però no abans dels pròxims dotze mesos o fins que es consolide una canvi en la situació econòmica" de la Comunitat en general i del sector turístic en particular.

En qualsevol cas, també sostenen que, en el moment que aquesta taxa turística es posara en funcionament, "els ingressos de la mateixa haurien de destinar-se a promoure la sostenibilitat del turisme" a la Comunitat Valenciana.