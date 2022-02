València es presenta com ciutat emprenedora i destinació d'inversions en Expo Dubái 2020

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, que ha assistit a aquest fòrum en representació de l'Ajuntament de València, ha reivindicat la importància de participar en esdeveniments com aquest organitzat pel Govern d'Espanya, "comptar amb veu i espais propis en un fòrum com aquest ens permet mostrar el nostre potencial com a ciutat de referència en emprenedoria i innovació en un aparador mundial com l'Exposició Universal de Dubái, que reuneix 191 països".

El sotsdirector d'Emprenedoria de València Activa, Javier Mateo, ha representat a València en l'espai 'Ciudades emprenedoras', en el qual també han participat ciutats com Madrid, Barcelona o Màlaga.

Durant la seua intervenció, ha destacat el paper de València com a ciutat clau per a l'estratègia Espanya Nació Emprenedora i ha desgranat els motius que converteixen València en una ciutat a l'avantguarda de l'emprenedoria i la innovació i en la qual s'està produint una autèntica revolució de l'ecosistema emprenedor.

Així mateix, Mateo ha presentat la nova València Investment Office, que promociona la ciutat com una destinació preferent per a les inversions.

Per la seua banda, Francisco Polo, Alt Comissionat per a Espanya Nació Emprenedora, ha explicat que "la trobada Spain Entrepreneurial Nation Summit representa la fortalesa d'Espanya per a promoure l'emprenedoria i la innovació". "Espanya és el lloc per a invertir. Espanya és el millor lloc per al talent. I Espanya és el millor lloc perquè els projectes innovadors puguen créixer amb tot el seu potencial", ha asseverat.

"La creació de l'Alt Comissionat, els avanços introduïts per l'Estratègia d'Espanya Nació Emprenedora, l'oportunitat que ens oferixen els fons Next Generation i mesures com la Llei de Startups són fites que demostren que és el moment per a invertir a Espanya", ha subratllat l'Alt Comissionat.