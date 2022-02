Myriam Benedited asegura en 'Espejo público' que volvería a votar lo mismo en el Benidorm Fest: "Fui imparcial"

La polémica a raíz de las votaciones del Benidorm Fest está pasando de castaño a oscuro. El fanatismo de algunos de los seguidores del festival que ha designado a Chanel Terrero como representante de España en Eurovisión 2022, ha llevado a que la cantante haya optado por cerrar su cuenta de Twitter ante el acoso que ha recibido.

Los miembros del jurado se han visto directamente afectados por esta elección, pues su voto otorgó a Chanel la máxima puntuación, en contra de lo que pensaba el público del festival, que declararon ganadoras a las gallegas Tanxugueiras y su tema Terra.

En concreto, la más afectada por estas críticas ha sido Myriam Benedited, bailarina y coreógrafa que ha sido acusada de beneficiar a Chanel por haber coincidido con ella durante una temporada del programa Tu cara me suena. Sin embargo, Benedited ha señalado, en Espejo público, que debido a su larga trayectoria profesional había coincidido con gran parte de los bailarines del festival, aunque solo había salido a la luz su conexión con Chanel.

La profesional ha asegurado no tener ninguna relación de amistad con la cantante, aunque sí ha alabado la coreografía de la cubana durante el tema SloMo. Además, Myriam ha denunciado en el matinal que tanto ella como sus hijos están recibiendo amenazas de muerte a través de las redes sociales.

Pese a estos comentarios, la coreógrafa ha dejado claro que no tiene intención de eliminar sus cuentas en las redes sociales, pues no cobró por participar como jurado del Benidorm Fest y, además, ha asegurado que fue "totalmente imparcial" en su votación. Benedited ha apuntado que no sabe si volvería a ser jurado del festival, pero si le preguntan si volvería a votar lo mismo, tiene claro que sí.