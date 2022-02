Més de 200 xiquetes a la Comunitat Valenciana, en risc de patir mutilació genital femenina, segons Save the Children

Amb motiu del 6 de febrer, Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, l'organització adverteix que 3.652 xiquetes a Espanya estan en risc de patir-la, segons les últimes dades de 2020 del Ministeri d'Igualtat. L'entitat ha estudiat la prevalença de pràctiques nocives a Espanya, entre les quals es troba la mutilació genital femenina i que estima que a la Comunitat Valenciana 237 xiquetes estarien exposades a aquesta pràctica.

La mutilació genital femenina (MGF) fa referència a "tots els procediments consistents en la resecció parcial o total dels genitals externs femenins, així com altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics"", segons la definició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'anàlisi s'ha basat en l'estudi de la informació ja existent i a entrevistar a professionals de diferents sectors: de l'administració pública, ONG, sanitari, policial, de mediació cultural i gènere.

"Encara que el risc de mutilació d'una xiqueta que ja haja nascut a Espanya s'ha reduït notablement a causa de l'activació de mecanismes de detecció en els serveis sanitaris i en l'àmbit educatiu, com l'engegat per la Conselleria de Sanitat en 2016, encara es tracta d'un problema tabú i es desconeix el seu abast real. A més, les xiquetes nascudes en els països que practiquen la mutilació genital femenina i arriben a Espanya corren més risc de patir-la", explica, en un comunicat, el director de Save the Children a la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

En el cas d'Espanya, com a país receptor de persones que provenen de països on se segueix mutilant a les xiquetes, els esforços estan més centrats en la prevenció, detecció i protecció de xiquetes en risc de patir mutilació genital i en l'atenció a aquelles que van arribar a Espanya ja mutilades.

La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia amb més xiquetes en risc de patir la Mutilació Genital Femenina, solament per darrere de Catalunya, Madrid i Andalusia. Per províncies, València és la que compta amb més xiquetes en risc de patir la Mutilació Genital Femenina (145), seguida d'Alacant (67) i la província de Castelló (25).

Cada comunitat autònoma té el seu propi protocol d'actuació quan s'identifica un possible cas de mutilació genital femenina i també existeix un de nacional aprovat en 2015. "Encara que segueix sent un tema tabú no només en les institucions públiques si no en el propi àmbit familiar, la mutilació genital femenina és un tema que compta amb una trajectòria d'anys d'investigació i intervenció, de debat públic a nivell internacional".

Açò, juntament amb els protocols existents i la prohibició de la pràctica en alguns països en els quals no estava penada -com Nigèria i el Senegal- i saber que a Espanya la mutilació és constitutiva de delicte, "ha facilitat en certa forma el tractament de la mutilació amb les famílies i les mares", reconeixen les mediadores culturals entrevistades en l'anàlisi.

També es posa el focus en la prevenció a través de la detecció primerenca en les consultes pediàtriques, ja que fins als 14 anys acudeixen regularment a les cites, i establir un vincle de confiança amb la família resulta essencial per a tractar el tema, sense criminalitzar però amb l'objectiu de previndre-ho. "Els protocols han de ser coneguts i participatius en l'elaboració i no només amb la participació de l'àmbit sanitari", assenyalen.

Un dels principals obstacles per a atallar el problema de mutilació genital femenina a Espanya és la falta de dades, perquè els nombres són estimacions, però també la manera en la qual s'utilitzen i analitzen.

"Actualment, els registres administratius no s'empren de manera eficaç; la recopilació de les dades no es fa de forma sistemàtica; existeix una falta de desglossament en els registres; amb prou faenes es realitza una centralització de les dades; i els professionals que codifiquen i avaluen la mutilació genital femenina no compten amb tota la formació", afirma Catalina Perazzo, directora d'Incidència Política i Social de Save the Children.

LA CRISI COVID ACCENTUA LA DESPROTECCIÓ

Des de l'ONG recalquen que la crisi sanitària i social per la pandèmia ha accentuat la inseguretat i desprotecció que viuen moltes persones vulnerables i, per tant, moltes i molts menors. L'obligatorietat de romandre en les llars durant els primers mesos de la pandèmia va augmentar l'exposició de menors i adolescents a situacions de risc que ja es donaven en l'àmbit familiar.

Sense tindre dades oficials, si es creu que, a causa de la delicada i estresante situació en els centres hospitalaris, hi ha hagut més dificultat per a controlar casos de dones ja mutilades que han tingut filles durant aquest temps, sobretot, durant els primers mesos de 2020.

"S'han realitzat avanços però hem de seguir avançant i no oblidar tots els tipus de violència. És fonamental que en el marc d'intervenció participen els diferents agents implicats, com l'educatiu, sanitari i servicis socials, incloure la perspectiva intercultural i de gènere -una visió constructiva, de respecte i comprensió mútua-, la incorporació de mediadors culturals, i un treball previ amb les famílies per a la sensibilització i formació entre tots els professionals", aclareix Perazzo.

A nivell autonòmic, l'organització valora el protocol de 2016 engegat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a combatre la MGF, així com el recurs per a l'atenció especialitzada i multidisciplinària de dones que hagen patit MGF engegat per la Unitat de Referència per a la Cirurgia Reconstructiva de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València.

"És fonamental continuar treballant en aquesta direcció i que l'aplicació de la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència a la Comunitat Valenciana contemple mesures concretes per a eradicar aquest tipus de violència, com algunes de les ja incloses en les Estratègies Valenciana de Migracions o contra les Violències Sexuals. A més, necessari seguir impulsant la capacitació i la formació als professionals que treballen amb la infància en risc perquè puguen detectar i intervenir davant un possible cas", conclou Hernández.