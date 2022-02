L'aquarel·la "més gran del món" s'exposa per primera vegada a València

La peça és del valencià Rafael Boluda i és la primera vegada que recala en la ciutat. L'exposició l'organitzen conjuntament l'Ateneu Mercantil i el Museu Històric Militar de València.

Des de l'Ateneu subratllen que es tracta d'una "una mostra molt especial que té un procés de presentació complex per les grans dimensions de l'obra, que no sempre té cabuda en moltes galeries o centres culturals que han pretès acollir-la".

D'ací l'elecció del Saló Noble de l'Ateneu Mercantil, que podrà albergar sense problemes el desplegament de l'aquarel·la més llarga del món en forma de laberint per a poder recórrer i gaudir pas a pas de la 'La Humanidad a través de la Mitología', on el pintor ha plasmat, utilitzant la tècnica de l'aquarel·la d'una manera virtuosa, tota la història de la humanitat pràcticament des dels seus inicis en el món actual recolzant-se en la mitologia.

Per a la realització d'aquesta obra gegantesca, Rafael Boluda va dedicar més de cinc anys. La idea va sorgir aprofitant els anys de crisi econòmica i artística que van portar al tancament de moltes galeries així com l'escassetat de vendes d'obres d'art. "Vaig decidir aleshores fer alguna cosa que no haguera fet ningú", ha comentat el veterà artista", explicar el creador en un comunicat.

Després del "llarg i complex" procés d'elaboració de l'obra, aquesta gran aquarel·la va romandre emmagatzemada i conservada en una caixa de fusta altres cinc anys. L'artista no trobava cap museu o sala d'exposicions que es comprometera a causa del difícil muntatge. L'Ateneu es convertirà així en el lloc on l'obra completa s'exposarà en la ciutat per primera vegada.

L'exposició estarà oberta tots els dies ininterrompudament del 8 de febrer al 27 de febrer en horari de 10.00 a 20.30 hores. El preu per al públic en general és de 3 euros mentre que per a jubilats, famílies nombroses i grups de més de 10 persones serà de 2 euros. El soci de l'Ateneu tindrà accés gratuït a l'exposició.

DE LA PREHISTÒRIA Al MÓN DE HUI

L'obra està composta per més de 75 escenes que representen des de la prehistòria i l'edat de les piràmides, passant per l'imperi persa, les batalles d'Aníbal Barca, les croades o l'Espanya del Segle d'Or, i arribant a moments històrics més contemporanis com els imperis colonials, les guerres mundials i el món de hui.

Rafael Boluda Vidal (València, 1941) va freqüentar diverses acadèmies lliures de la seua ciutat natal. En la seua trajectòria com a artista ha fet compatible la seua activitat com a dibuixant d'historietes, treballant para diverses editorials espanyoles i estrangeres, amb la seua faceta com a aquarel·lista.

Té el seu propi museu en Llaneras de Ranes (València) dedicat a l'aquarel·la, la seua gran passió, a la qual està completament dedicat des de fa més de 25 anys. Té diverses obres exposades en el Museu Històric Militar de València i en el Museu d'Art Modern del Vaticà a Roma.