La edad es responsable de que más de la mitad de los currículos que llegan a las empresas españolas (los de candidatos de más de 50 años) sean descartados sin ser estudiados. Si ya has vivido más de medio siglo tus opciones, por "trabajadas" que estén, acaban en la papelera.

Se calcula que en torno al millón de personas mayores de 50 años han sido desvinculadas prematuramente de sus puestos de trabajo. Muchas de ellas optan por emprender. Sí, por tener una idea, una buena idea, desarrollarla, financiarla y montar una nueva empresa.

Y es que emprender no tiene edad; no es sólo cosa jóvenes. Estos últimos montan su propio proyecto porque no consiguen entrar en el mercado laboral. Los senior hacen lo mismo pero porque el mercado les expulsa después de haber dado mucho. Para visibilizar a estos mayores de 50 años que se han lanzado a crear sus propias empresas nacieron los Premios +50 Emprende.

Son una iniciativa de Generación SAVIA, el proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación máshumano y 02:59 Films, la productora audiovisual del largometraje Abuelos. A todos ellos les une el convencimiento de un necesario cambio cultural para hacer frente a los prejuicios y discriminación por edad en el ámbito profesional.

Su objetivo es identificar, impulsar y acompañar el talento de los mayores de cincuenta con los más importantes premios de emprendimiento senior de nuestro país, que llegan este 2022 a su tercera edición.

483 emprendedores, con una media de edad de 55 años, han presentado un total de 207 iniciativas. El jurado de los Premios +50 Emprende ha seleccionado los diez proyectos finalistas. En los próximos días, deberán presentar sus proyectos al jurado presidido por el profesor y escritor Leopoldo Abadía y formado por profesionales y expertos en el ámbito del emprendimiento e ideas de negocio.

Los galardones, que cuentan con una dotación económica de 30.000 euros (de ellos, 18.000 euros en premios y otros 12.000 euros en servicios de asesoramiento) se entregarán el próximo 1 de marzo. Los tres proyectos ganadores conseguirán además puestos fijos en espacios de coworking, servicios de asesoramiento legal y formación online.

En cuanto al perfil de los emprendedores de esta tercera edición, el 50,9% son hombres y el 49,1%, mujeres. En torno al 62% son emprendedores “nacientes”, es decir, están dando ya los primeros pasos para poner en marcha sus proyectos. Se trata de iniciativas de tipología muy diversa, pero destaca la veintena de iniciativas ligadas a la tecnología, con patentes y modelos de utilidad desarrollados y registrados por sus promotores.

En esta III Edición, se han registrado un mayor número de proyectos centrados en productos que en servicios, especialmente en sectores como el comercio (29%); la fabricación de artículos de diversa índole como ropa, calzado y complementos (17%); servicios de asesoría (14%); y servicios relacionados con las artes, como pintura, escultura y artesanía (11,3%).

Los 10 proyectos finalistas

Los diez emprendedores seleccionados finalistas son los siguientes: