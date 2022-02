La reforma de la plaza del Macba hace peligrar a los skaters, que piden no ser tratados "como delincuentes"

La futura reforma de la plaza dels Àngels tiene dividido al barrio del Raval. El Ayuntamiento de Barcelona abrirá en breve un proceso de participación para decidir cómo será este espacio frente al Macba, para crear más espacios de estancia para el vecindario. La razón de la controversia es qué papel jugarán los skaters que a diario patinan allí. Por un lado, hay vecinos que prefieren que se les retire de este punto, que creen que se han apropiado. Por el otro, comerciantes de la zona opinan que deberían dejarles donde están, ya que los consideran beneficiosos para la economía de la zona. En medio de la discusión están los patinadores, que lamentan el estigma al que están sometidos por practicar su deporte.

Comerciantes: "Las tiendas desaparecerán"

“Si el objetivo es que haya botellones y gente pinchándose, es una propuesta genial”, ironiza Jordi Bordas, gerente de Raval Eix Comercial, en una entrevista con 20 Minutos’ Asegura que, antes de que los skaters ocuparan la plaza hace más de 20 años, este lugar era “un foco de conflictos”, y que los patinadores consiguieron que desaparecieran. Asimismo, recuerda que los chicos están haciendo una actividad deportiva: “Con las pocas plazas que hay para hacer deporte en el barrio, no entendemos por qué se les tiene que prohibir”, lamenta.

Bordas también subraya que, si los skaters se van, también peligran los comercios de alrededor: “Después de 20 años, se ha creado una industria alrededor. Restauración, tiendas… Si desaparecen los skaters, estas tiendas desaparecerán. No entendemos esta defensa del ayuntamiento de querer comercio de proximidad, cuando se lo cargarán”, asevera.

Skaters practicando deporte delante del Macba, en la plaza dels Àngels de Barcelona. Miquel Taverna

Una de las tiendas del barrio que se podría ver afectada es Rufus Skateshop, situada en la calle Ferlandina. Su dueña, Serena, defiende que la convivencia entre vecinos y skaters es posible: “Tampoco queremos que sea una plaza donde la gente no pueda transitar o sentarse, pero yo creo que habría que tener un poco de tolerancia en ambos lados. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo sin molestarnos”, explica en declaraciones a este diario.

Asimismo, Serena opina que muchos vecinos tienen estigmatizados a los patinadores: “La gente nos ve como delincuentes”, dice. Por ello, tiene previsto comenzar a organizar pronto actividades para acercarse al barrio: “Empezaremos a hacer clases gratis para niños y mercadillos para que conozcan nuestro mundo, que al fin y al cabo no es nada de otro planeta”.

Patinadores practicando deporte en la plaza del Macba. Miquel Taverna

Vecino: "No respetan nada"

En el otro extremo está la Asociación de Vecinos del Raval. Su presidente, Antonio Martínez, no se anda con rodeos: “Todo lo que sirva para menguar la acción de los skaters me parece perfecto”, manifiesta al ser preguntado por este diario. Afirma que en la plaza dels Àngels no hay espacio para los demás: “Paso muchos días por allí y no me han atropellado de milagro. No respetan nada, y si te dan un golpe te aguantas”.

Aparte de los problemas para transitar, Martínez también ve problemático el ruido que generan con los patinetes, a pesar de que tienen prohibido hacer este deporte a partir de las 22:00: “Con el escándalo que se forma, los vecinos se suben por las paredes”, denuncia. Sobre cómo podrían afectar los cambios al comercio local, el hombre opina: “Los comerciantes miran por su negocio y, los vecinos, por su tranquilidad”.

Skaters practicando deporte en la plaza dels Àngels. Miquel Taverna

Patinador: "Los skaters también somos vecinos"

Por su parte, los patinadores aseguran sufrir a diario su estigmatización. Uno de ellos es Pol Martín, 45 años y doctor en Arquitectura en el despacho Skate Architects. Él fue uno de los primeros skaters que se instalaron en la plaza: “Era el año 1996 o 1997, y en esa época no había nadie en el Macba; solo carteristas y drogadictos. Poco a poco los fuimos echando y al final se fueron a otro lado. Si los skaters nos marchamos, habrá un grave problema social”, advierte.

Sobre las críticas de la asociación de vecinos, él asegura que esta entidad no representa la pluralidad del barrio: “Los skaters también somos vecinos. ¿Dónde piensan que vivimos?”. Asimismo, lamenta los prejuicios a los que están sometidos: “En el Macba hay deportistas de élite, pero ellos ven gente que está haciendo vandalismo. Pues este vandalismo ya es un deporte olímpico. Andrea Benítez -patinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020- entrenaba cada día en el Macba”, reivindica Martín.

En la misma situación se encuentra Alex Braza, quien comparte el día a día de los patinadores de la plaza dels Àngels a través de su cuenta de Instagram @Macbalife, que ya acumula más de 370.000 seguidores. Él tiene 41 años y patina en la plaza desde el 2003, cuando se mudó a Barcelona. "Yo tengo mi trabajo, mi familia, mi vida. Pero me gusta bajar a patinar", expresa.

Braza defiende que vecinos y patinadores pueden llegar a un entendimiento: “Sabemos que la plaza no es un skatepark. No nos la queremos quedar. Pero creo que es un espacio de convivencia que está bien que sea para todo el mundo. Poniendo todo en común seguro que hay mil soluciones”.

Sobre los botellones que se dan de noche en la plaza, asegura que esto no tiene nada que ver con el skate. De hecho, los cristales rotos y residuos que provocan no son deseables para practicar su deporte al día siguiente: “Nuestra comunidad ni apoya ni comparte eso. Nosotros lo que queremos es difundir el respeto”, declara.