Vivimos en un mundo inmediato. Estamos inmersos en la cultura del ya y para ahora y si algún objeto se estropea lo desechamos y nos lanzamos a por uno nuevo con la idea de que "es más caro arreglarlo que comprar uno nuevo”. Nos puede la pereza y no queremos perder el tiempo en repararlo y dejarlo casi como nuevo. Ese casi es el que nos quita las ganas porque queremos otro artículo brillante, lustroso y con olor a nuevo, pero nos hace más sostenibles y un poco menos pobres. Reutilizar, reciclar y reducir son fundamentales para mantener la salud del planeta y reparar no es tan caro como queremos creer.

¿A quién no se le ha estropeado el cepillo del robot aspirador?. Probablemente siga funcionando bien, pero no recoja la suciedad como antes. Podemos dejarnos llevar y decir: "Pues nada, robot nuevo". Pero también podemos encontrar en Amazon un pack de recambios que, por poco más de 17 euros solventa el problema y nos ahorra un buen dinero. En el amplio catálogo del ecommerce es posible conseguir, a muy buen precio, piezas para arreglar robots de cocina, gadgets tecnológicos o faros para el automóvil entre un sinfín de artículos. ¿Los has buscado alguna vez?

Vuelve a hacer pan casero

Una de las panificadoras más vendidas es de Lidl. Su precio y su versatilidad la han convertido en un éxito que agota existencias en cuanto se pone a la venta. Sin embargo, no es muy difícil que las varillas cerámicas con las elabora sus preciadas masas acaben en la basura o rotas. Estos repuestos se pueden conseguir fácilmente por 19,99 (el lote de dos piezas) y volver a tener pan recién hecho todos los días.

Piezas de recambio para panificadora Silvercrest. Amazon

¿Y si se rompe el cubilete o la cuchilla de la Thermomix?

Es complicado que la Thermomix se estropee, pero puede pasar. El robot de cocina más famoso y versátil tiene un precio no apto para todos los bolsillos así que más vale conservarlo en perfecto estado. Si has tenido algún problema con el cubilete o la mariposa que monta las claras, ahora puedes encontrarlas a muy buen precio y tenerlas en casa en poco tiempo.

Mariposas y cubilete para la Thermomix. Amazon

Sustituir las bombillas de los faros del vehículo

Siempre se funden en el peor momento: cuando vamos a salir de viaje o a punto de coger el coche por la noche. En Amazon existen un montón packs de recambios de luces y de muchos precios. Por ejemplo esta maxicaja de Bosh que cuenta con un amplio paquete de luces que te solucionará cualquier avería en los faros por 10,61 euros.

Bombillas para los faros del coche. Amazon

El parabrisas limpio a precio de saldo

Las escobillas del limpiaparabrisas son uno de los productos más vendidos en Amazon porque cuando están muy sucias suponen un problema para la conducción ya que no limpian los cristales, más bien al revés. Este modelo de Bosch está rebajado un 30% en Amazon y su precio es de 7,50 euros.

Escobilla limpiaparabrisas de Bosch. Amazon

Auriculares de calidad como nuevos

¿A quien no se le han pelado las almohadillas de esos auriculares?. Sin darnos cuenta van perdiendo poco a poco la capa superficial hasta que parece que mutan de piel. Siguen sonando tan bien como siempre, pero ya pensamos en cambiarlos. El recambio para las almohadillas de los auriculares de Bose los dejarán otra vez como nuevos.

Almohadillas de repuesto para auriculares Bosch. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.