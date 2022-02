Si eres de los que se mueven en bici, esta mochila con señalización led avisará de tus movimientos a los coches

Cada vez más gente ha apostado por el trasporte en bicicleta en las ciudades para evitar los agobios del tráfico en coche o en trasporte urbano. Pero, muchos núcleos urbanos no cuentan con suficientes carriles para bicicletas o están mal señalizados, por eso, habrá zonas por las que los ciclistas no se sientan seguros para circular cómodamente, una de las razones por las que algunos todavía no han dado el salto a la movilidad sobre dos ruedas.

Y es que, circular en bicicleta, por la ciudad o por la carretera, implica una serie de riesgos debido a la velocidad y a la cantidad de vehículos que podemos encontrarnos en la calzada. Sin olvidar, la vulnerabilidad que un ciclista tiene al llevar el cuerpo al descubierto, frente a cualquier otro tipo de vehículo a motor. Pero, tranquilo, porque las nuevas tecnologías trabajan para hacernos la vida más fácil y segura y, ahora, existen unas mochilas y chalecos en el mercado que sirven para señalizar, con luces led, a los vehículos de todos los movimientos que vas a realizar en la vía si te desplazas en bicicleta o patinete.

El mecanismo es muy sencillo, y práctico, ya que sirve como mochila para guardar tus efectos personales mientras viajas y, a la vez, sirve para señalizar. Solo tienes que colocarte la mochila en la espalda y encenderla. Después, a través de un mando que puedes colocar, cómodamente y fácilmente, en tu manillar, podrás indicar los diferentes movimientos para que se muestren en grande con luz led en tu espalda. Para que te hagas una idea, funcionarán como los intermitentes de un coche y todos los conductores sabrán qué dirección vas a tomar, ya sea de día o de noche.

Si nunca has usado o has oído hablar de estas mochilas con indicadores led, en 20deCompras te recomendamos una de las más vendidas en Amazon, y ahora rebajada, de la marca Lixada, que podrás cargar rápidamente y de manera fácil a través de una entrada USB.

Mochila intermitente para viajar en bicicleta de manera segura. Amazon

¡Ahora rebajada!

Esta mochila para ciclista está equipada con cuatro luces led para indicar, o bien que vas a seguir circulando en la misma dirección, que vas a girar a la izquierda, a la derecha o, incluso, una luz trasera para alertar a los conductores de que mantengan la distancia. El ciclista llevará a cabo estas indicaciones de manera fácil, gracias a un control remoto que colocará en el manillar. No tendrá que retirar las manos del manillar para indicar como se ha hecho hasta ahora, por lo que la conducción será más segura. Además, si viajas en bici y sales del trabajo tarde, cuando ya es de noche, con esta mochila, sus tiras reflectantes y las luces led, mejorarás tu visibilidad y seguridad frente al tráfico rodado.

