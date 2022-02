Bolaños tilda de "anécdota" el fallo en la votación de la reforma laboral y llama "tránsfugas" a los diputados de UPN

“Si en un partido de fútbol un equipo se mete un gol en propia puerta en el último minuto, el otro equipo gana, ¿no?”. Con un símil de fútbol y con el ánimo de reducir a una “anécdota” el fallo de un diputado del PP que provocó la aprobación in extremis de la reforma laboral. Así ha defendido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la aprobación de uno de los proyectos más importantes del Gobierno de coalición, que salió adelante este jueves tras una rocambolesca votación: los dos diputados de UPN, a los que ha llamado “tránsfugas”, rompieron la disciplina de su partido, con que el Ejecutivo había acordado su voto afirmativo. Esto hubiera provocado la caída del nuevo marco laboral, pero la equivocación de Alberto Casero, un colaborador cercano del secretario general del PP Teodoro García Egea, logró que finalmente el Ejecutivo validase la reforma.

Según Bolaños, la jornada de ayer fue “muy buena” para España porque la reforma “es muy importante”. Es por ello por lo que ha asegurado que, “más allá de las anécdotas”, el Ejecutivo debe “felicitarse” porque “se aprobó un marco laboral para el siglo XXI”. “Es lo sustancial”, ha remachado en los micrófonos de Onda Cero, en los que ha insistido en rebajar el suceso a una anécdota porque “lo importante” es que, si no se hubiera convalidado el marco laboral vigente desde hace un mes, “se le hubiera bajado el sueldo a una camarera de piso o a un camionero”.

En este sentido, el ministro de Presidencia y hombre fuerte del presidente Pedro Sánchez en el gabinete ha asegurado que hay “docenas de errores” en el Congreso cada semana y que “si cada vez que se equivoca alguien hay que repetir la votación, los diputados no harían otra cosa”. “Cuando uno se equivoca no hay una segunda oportunidad”, ha señalado antes de recordar que Casero tuvo este jueves tres fallos a favor del Ejecutivo de coalición: no solo votó a favor de la convalidación del decreto, sino que votó en contra de convalidarlo como proyecto de ley (una figura que el Ejecutivo rechazaba y que era una de las peticiones de sus socios) y en otro punto.

Desde el PP esta mañana ha habido dos versiones: el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, insistía en que fue un “error informático”, pero Cuca Gamarra, portavoz ‘popular’ en la Cámara baja, desechó utilizar esos términos. “Todo el mundo dice que se equivocó, pero yo creo que los que se equivocaron fueron los otros 88 diputados del PP, que votaron en contra de los intereses de España”, ha respondido Bolaños.