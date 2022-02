Las dudas tras el 'sainete' en la votación de la reforma laboral: ¿por qué Batet no aceptó anular el voto? ¿tiene recorrido la reclamación de PP y Vox?

El Gobierno de coalición ha sacado adelante la convalidación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados en una votación muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra. La norma, que parecía que iba a aprobarse sin problemas, contó con el apoyo de los diputados de PSOE, Unidas Podemos, Cs y otros pequeños partidos, pero no con los votos de UPN.

La formación conservadora navarra había prometido al Ejecutivo el apoyo de sus dos diputados, imprescindibles para sacar adelante la norma habida cuenta de la negativa de ERC, PNV y EH Bildu a apoyarla.

De esta forma, sin los votos navarros, lo normal hubiera sido que el texto pactado por Trabajo con patronal y sindicatos decayera. Sin embargo. hubo sorpresa: el diputado del PP Alberto Casero salvó por error la convalidación del texto, que se aprobó por un solo voto de diferencia.

PP y Vox han anunciado que llevarán al Tribunal Constitucional la votación, ya que consideran que Alberto Casero fue víctima de un error informático que provocó que su voto se registrase como favorable cuando era contrario a la norma. Aseguran, además, que la Mesa del Congreso incumplió el reglamento al no permitirle rectificar su voto. A continuación intentamos resolver las principales dudas que puede esta cuestión.

¿Cómo sucedieron exactamente los hechos?

Sobre las 17.30 horas acaba el último punto del orden del día. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, da entonces por finalizado el debate parlamentario y abre un plazo de 45 minutos para que los diputados que no han podido asistir presencialmente, muchos de ellos por estar de baja por Covid, emitan su voto telemático. Es entonces cuando el diputado del PP Alberto Casero ha emitido su voto. Según los populares, Casero votó telemáticamente 'no' a la reforma laboral pero cuando ha visto que el certificado emitido contemplaba un voto diferente lo ha comunicado y se ha personado en el Congreso para que le dejaran votar presencialmente. El PP asegura que antes de la votación presencial, que empezó sobre las 18.15 horas, ha puesto este error informático en conocimiento de la Mesa del Congreso, que ha "ignorado" la reclamación.

¿Cuál es el argumento para impugnar la votación?

PP Y Vox han denunciado que se ha producido un incumplimiento del reglamento, ya que, según ha explicado la formación, la resolución de la Mesa del 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, en el apartado 4, recoge que el voto telemático se comprobará telefónicamente con el diputado antes del inicio de la votación presencial en el pleno, algo que al parecer no se produjo pese a las peticiones de los populares.

Hemos intentado que la mesa llamase al diputado telefónicamente para comprobar el sentido de su voto, tal y como recoge el reglamento, y Batet se ha negado. Se han vulnerado los derechos fundamentales del diputado que claramente ha indicado que su voto a la reforma laboral era NO pic.twitter.com/RnqAoFlwXu — Antonio Glez. Terol (@Aglezterol) February 3, 2022

¿Está vigente esa normativa?

Fuentes parlamentarias consultadas por 20minutos consideran que esa resolución está desfasada porque regulaba el anterior sistema de voto telefónico, sustituido por el actual, por el cual los diputados votan a distancia a través de una app.

¿Es posible que se produzca un error informático?

No es imposible pero sí poco probable debido a que existe una doble verificación. Desde el Congreso han explicado que los diputados que deciden votar de forma telemática deben rellenar un primer formulario en el que realizan las votaciones. A continuación, visualizan otra pantalla en la que deben confirmar sus votos antes de obtener un certificado del voto emitido. De esta forma, el diputado Alberto Casero habría tenido que pasar por ambas pantallas antes de enviar telemáticamente su voto.

¿Por qué Batet no aceptó anular el voto de Casero?

El PP ha criticado con dureza que Meritxell Batet impidiese a Casero entrar en el hemiciclo y cambiar su sufragio cuando este se dio cuenta del error y acudió al Congreso para votar presencialmente. La presidenta del Congreso dijo a los dirigentes populares que primero deben presentar un escrito ante la Mesa del Congreso con su solicitud.

¿Se puede anular un voto telemático?

No está claro porque la normativa podría no estar vigente, pero el apartado sexto de la resolución de la Mesa del 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática dice que depende de que el citado órgano lo autorice: "El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido".

¿Qué pasa ahora con la reforma laboral?

La reforma del Gobierno de coalición se ha convalidado en el Congreso de los Diputados este jueves pero está en vigor desde el 1 de enero de 2022. Los cambios introducidos por el Ejecutivo, por tanto, han sido ratificados por la Cámara Baja. No obstante, su futuro es una incógnita: el Partido Popular y Vox han anunciado que llevarán a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional porque "es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto".

¿Qué posibilidades hay de que la Mesa acepte la reclamación de PP y Vox?

Muy pocas por no decir ninguna. La Mesa es el órgano rector de la Cámara y está compuesta por el presidente del Congreso, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. De los seis miembros que forman parte este órgano, seis pertenecen a PSOE (3) y Unidas Podemos (3), mientras que los tres restantes son del Partido Popular (2) y Vox (1). De esta forma, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición tienen mayoría suficiente para rechazar cualquier reclamación.

¿Anulará el Tribunal Constitucional la norma?

Es una incógnita y quizá dependa de los plazos. El Tribunal Constitucional (TC) lo componen doce miembros y en la actualidad la mayoría es conservadora, aunque su renovación -con cuatro candidatos propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial- está prevista para el mes de junio. Tras ella, el órgano judicial adquirirá un carácter más progresista, lo que podría favorecer los intereses del Ejecutivo. Desde el Partido Popular y Vox han considerado que la decisión de la Mesa de no permitir a Alberto Casero cambiar el sentido de su voto tras sufrir un fallo informático y no humano, según asegura, ha vulnerado el "derecho constitucional" del diputado al voto. En el PSOE, no obstante, han explicado que no ven factible que se revoque la votación de la reforma laboral, porque los servicios jurídicos y la Secretaría General del Congreso la avalan y, por tanto, no ve recorrido a los intentos del PP para que se anule.