Menos de 180 euros para olvidarte de barrer (¡y fregar!) el suelo: este robot aspirador de Cecotec lo hace por ti

Nuestra ajetreada rutina nos obliga a dividir nuestros días entre el trabajo, las obligaciones familiares y los ratos de ocio que dedicamos a hacer ejercicio, a leer el título que ahora tenemos entre manos y a disfrutar del streaming. Ante este panorama, las tareas domésticas quedan relegadas al fin de semana. En estos días de descanso no tenemos más remedio que ponernos manos a la obra para acabar con la suciedad acumulada durante la semana, para adecentar la ropa que hemos llevado y para hacer que todo quede impoluto. Y esto significa tener que invertir unas cuantas horas en ello, posponiendo así nuestros ratos de asueto.

A pesar de que no nos quede más remedio que enfrentarnos a estas labores, contar con los aliados adecuados nos garantiza que la inversión de horas sea menor. Los robots aspiradores saben mucho de esto y han conseguido ser los favoritos de muchos hogares. ¿Por qué? Por su capacidad de dejar un suelo impecable sin que nosotros tengamos que esforzarnos. Tener uno en nuestro hogar requiere un desembolso que, aunque merece la pena, no siempre viene bien, a no ser que encuentres auténticos chollos como el que hoy te traemos en 20deCompras: el Conga 1990 Connected está rebajado un 40% y de costar 299, hoy puede ser tuyo por 179. ¿Y por qué no deberías desaprovecharlo? Aspira, barre, friega y pasa la mopa. ¡Todo en uno!

Conga 1990 Connected. Cecotec

Elígelo por...

Sí, es en cuatro fases. Este modelo, para quien no lo conozca, limpia en cuatro fases, lo que significa que aspira, barre, pasa la mopa y friega a través de varios modos entre los que se incluye uno específico para hogares con mascotas o uno especial para higienizar las alfombras de casa. Aunque, todo sea dicho, ¡nuestro favorito es el que ataca a los bordes y rodapiés!

El silencio es su fuerte. El Conga 1990 Connected es uno de esos robots que apuestan por el silencio: cuando trabaja no alcanza los 64 dB, lo que nos asegura que podemos disfrutar de nuestra serie en streaming favorita mientras funciona sin que haya interrupciones.

El Conga 1990 Connected es uno de esos robots que apuestan por el silencio: cuando trabaja no alcanza los 64 dB, lo que nos asegura que podemos disfrutar de nuestra serie en streaming favorita mientras funciona sin que haya interrupciones. Tecnología punta a tu servicio. Si lo que buscas es un modelo ‘techie’ que se adapte a tus necesidades y rutina, este te va a encantar, pues no hace falta estar en casa para encenderlo y que empiece a trabajar. Ya sea a través de la aplicación móvil o mediante un comando de voz, podemos activarlo y pedirle que aspire las zonas del hogar que más nos interesan para que, al llegar de trabajar, todo esté en orden e impoluto.

