Antonio David y Marta Riesco han roto, o eso es lo que este miércoles confirmó la revista Semana. Los protagonistas de la historia han preferido no pronunciarse sobre el tema, pero, mientras tanto, la reportera ha estado pasando por otros difíciles momentos, centrada en su salud mental.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho el pasado jueves acudió a una clínica de salud mental para que la pudiera ayudar con la etapa que estaba viviendo, pues consideraba que no estaba bien por el "acoso y derribo" que vive.

Sin embargo, tras una semana de baja laboral por este motivo, la periodista está más que feliz de poder confirmar que vuelve al trabajo. "Estoy un poquillo mejor ya. Tengo ganas ya de volver a trabajar. Eso me va a ayudar", explicó este jueves a un reportero de Sálvame. "Me han dado el alta ya. Tenía ganas. Han sido días duros y complicados, pero ya estoy bien".

Del mismo modo lo comunicó en sus stories de Instagram: "Me paso por aquí para daros la buena noticia de que ya me han dado el alta y también para agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado".

"Sabéis que han sido unos días muy complicados para mí, la gente de mi entorno lo sabe", explicó. "Pero bueno, hay que ponerse fuerte y estoy en ello, y sé que me va a venir muy bien volver al trabajo".