Una nueva baja en 'La Resistencia' afecta a Broncano: "Es tan triste que no puedo ni contarlo"

Si la semana pasada fue Broncano el que se perdió varios programas tras dar positivo por coronavirus y no pudo acudir a presentar La Resistencia, el programa de Movistar volvió a sufrir una baja este jueves.

Postrado en la cama, Jorge Ponce conectó por videollamada con el presentador para contarle que le había sucedido y por qué no había podido acudir a trabajar. Pero, nada más conectarse, Broncano no paró de reírse comparando al colaborador con Ramón Sampedro.

"Cuenta tú mismo lo que ha pasado porque es tan triste que no quiero hacerlo yo", señaló el conductor del programa. "¿Habéis visto en una de las películas de Misión Imposible, Tom Cruise salta de una moto a otra de forma espectacular?", preguntó Ponce.

"Pues lo mío ha sido estornudando...", admitió el colaborador, provocando las carcajadas de los espectadores que habían acudido al patio de butacas del teatro Príncipe Gran Vía.

Y recordó que "el miércoles me dio un amago justo antes de entrar, bostecé y la espalda ya me dio un aviso cuando crujió un poco". Broncano no pudo evitar exclamar: "Bostezando... ¡Ojo al atleta!".

"Nos has contado que te ha tenido que poner los calzoncillos tu mujer", afirmó el presentador entre risas. Ponce contestó afirmativamente y añadió que "llevo una faja puesta. Ahora mismo soy un caramelito, estoy para Tinder".

Broncano siguió bromeando con su colaborador y le comentó que "los cuidados que ella pensaba hacerte cuando tuvieras 75 años te los está haciendo con 40 ¡es increíble!", antes de despedirse hasta el lunes: "Recupérate rápido", concluyó el conductor de La Resistencia.