Un error de un diputado del PP hizo que el Gobierno lograse, este jueves, convalidar en el Congreso de los Diputados su reforma laboral. Todo ello, pese a que los dos diputados de UPN, con quien el Ejecutivo había firmado un pacto para obtener su apoyo, terminaron rompiendo la disciplina de voto. Tras este hecho, Héctor Gómez, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, atendió a 20Minutos en una entrevista en la que habló de la reforma, pero también de la Ley de Vivienda, de la relación con Unidas Podemos y de la recuperación económica.

El decreto de la reforma laboral se ha aprobado con una polémica en su votación, ¿cómo lo valora?

Lo importante es que se ha convalidado el decreto y que no se tramitará como proyecto de ley. Es cierto que ha habido anomalías en la votación porque ha habido grupos parlamentarios con los que habíamos alcanzado un acuerdo y no lo han cumplido. Despejaremos esas dudas y lo que ha sucedido.

La oposición ha anunciado recursos judiciales.



No puede ser que cuando a un grupo no le gusta el resultado monte el número; PP y Vox son grupos negacionistas que se alegran de que a España le vaya mal. El negacionismo se ha instalado en la oposición y lamentamos esa deriva de negarse a absolutamente a todo. No solo a la reforma laboral, también la ley de eutanasia o a la de la formación profesional. Es una oposición que no piensa en España, solo quiere debilitar al Gobierno. Eso lo contrarrestaremos con valentía, trabajo y dedicación.

¿Qué se pactó con UPN y no se ha cumplido?



[Con UPN] acordamos el voto favorable porque es una reforma buena para el conjunto del país. Fue el propio líder de UPN quien trasladó el voto favorable y tendrán que ser ellos quienes den las explicaciones oportunas. En todo caso, lamentamos que no cumplan con lo acordado.

¿Qué implica para los trabajadores la reforma?



Acaba con uno de los principales lastres de nuestro mercado de trabajo, que es la grave situación de la precariedad. También apuesta por la contratación indefinida en todos los ámbitos y da garantías al tejido productivo. Es un paso notable, aunque quedan dos años de legislatura y seguiremos caminando para avanzar en la modernización del mercado laboral.

¿Que se aprobase sin los votos de ERC o Bildu indica que es una reforma que no es suficientemente de izquierdas?

Es una reforma con el sello del PSOE y de Unidas Podemos junto con otras formaciones políticas que han entendido que era algo muy bueno para España. Ha primado el interés general sobre los partidistas. Lo que deja mucho que desear es el esperpento de la manifestación en contra de los derechos de los trabajadores por parte de las formaciones de derechas de nuestro país.

¿No era una reforma de Yolanda Díaz?



Es una reforma del Gobierno. Evidentemente, la vicepresidenta segunda ha hecho un trabajo importante e ingente en la tramitación y en la negociación con los agentes sociales, patronal y sindicatos. Todos nos hemos implicado al máximo: el Gobierno, el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños… Ha sido un trabajo en equipo.

¿Queda tocado el bloque de investidura?



En absoluto. Esta ha sido la convalidación de un Real Decreto-Ley donde se han incorporado los grupos parlamentarios que entendían que era el momento de apoyar algo bueno para España, pero seguiremos dialogando con todos los grupos políticos de la Cámara.

El bloque de investidura también será clave para la Ley de Vivienda, ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE?



Tenemos mucho tiempo para dialogar en el Congreso. Nuestra voluntad es acercar posiciones con los otros grupos políticos y obtener una mayoría. Vamos a poner todo de nuestra parte.

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso. Jorge París

¿En qué punto está la Ley Mordaza?

Está en fase de ponencia. La retomaremos después de las elecciones de Castilla y León y la intención es agilizar su aprobación.

También se aprobó ayer la reforma del Código Penal para penar a las personas que acudan a las clínicas abortistas a acosar a las mujeres.

Era un compromiso del Gobierno el establecer un marco de garantías para aquellas mujeres que sufren el acoso y la violencia a la hora de tomar esta decisión.

Unidas Podemos registró hace unos días en el Congreso una reforma fiscal sin esperar el dictamen del Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda, ¿teme una ola de iniciativas ‘moradas’ para diferenciarse de ustedes en el Congreso?

Nosotros confiamos en fortalecer el Gobierno de coalición. Hemos alcanzado el ecuador de la legislatura y quedan dos años para seguir avanzando. Tenemos unos Presupuestos recientemente aprobados y 140.000 millones de euros de Europa que tenemos que ejecutar. Es el momento de avanzar en la gestión y priorizar a la ciudadanía. Este Gobierno de coalición tiene que salir muy fuerte de las situaciones a las que nos estamos enfrentando, sobre todo con una derecha beligerante en el Congreso que no respeta el decoro de la Cámara y que ha perdido el norte.

¿Hay algún temor a que Unidas Podemos se alinee con los socios de investidura y desvirtúe lo pactado en el seno de la coalición?



Todo se solventa con diálogo y con la búsqueda de puntos de encuentro. Evidentemente, hemos tenido un diálogo muy profundo en el seno del Gobierno en relación a la Ley de Vivienda, pero seguiremos dialogando con los otros grupos.

La Ley de Memoria se retrasó por discrepancias en la coalición, ¿cuándo veremos su aprobación?



Debemos normalizar que si hay diálogo van a existir diferentes puntos de vista. Lo importante es que se alcancen puntos de encuentro y eso es lo que termina sucediendo normalmente.

Ha hablado de dos años más de gestión, ¿cree que el Gobierno agotará la legislatura?

Absolutamente y así lo ha trasladado el presidente en numerosas ocasiones. Además, vamos a ejecutar los Presupuestos aprobados y vamos a cumplir con la ciudadanía.

¿En qué punto está la lucha contra la pandemia?

Hay que ser prudente y seguir la senda de lo que determinen las autoridades sanitarias. Somos conscientes de que tenemos que convivir con esta realidad, el tiempo que dure, y el mejor instrumento es la vacunación, donde España es un ejemplo. Además, pronto tendremos una vacuna española.

¿Cree que un mal resultado del PSOE en las elecciones de Castilla y León el 13-F marcaría el panorama político nacional?

El análisis aquí se debe hacer en tres ámbitos. Primero, se convocan las elecciones en plena sexta ola por la irresponsabilidad del PP y de Casado, que quiere ganar ese pulso interno que tiene con Isabel Díaz Ayuso. El segundo punto en poner sobre la mesa es que los gobiernos del PP no son estables. Mientras el PSOE allí donde gobierna agota el mandato, el PP se caracteriza por la inestabilidad. El tercer ámbito es la demostración de la debilidad de [Alfonso Fernández] Mañueco.

El PP está muy confiado y existe la posibilidad de que tenga que pactar con Vox, que no cree en el Estado de las autonomías y está dispuesto a desmantelar el Estado de bienestar. Confiamos en que [Luis] Tudanca gane, algo que ya hizo en los comicios de 2019, y pueda gobernar.

¿Percibe ya la gente la recuperación económica? ¿Qué plazos maneja el Gobierno?

Yo creo que ya es una realidad. 2022 va a ser un año completo de recuperación y en 2023 se va a consolidar y será potente. Los fondos europeos tendrán un papel importantísimo y provocarán un efecto multiplicador. También nuestros Presupuestos están orientados hacia la recuperación y seguiremos proyectando el escudo social, que estará vertebrado por la reforma laboral. l firma