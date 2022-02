L'Ajuntament de València organitzarà cursos d'"educació financera" per a majors

L'Ajuntament de València exportarà a tots els centres d'activitats majors de la ciutat els cursos de "Educació financera per a majors" que s'han impartit en els centres de majors de Patraix i Fuensanta com a part d'un programa pilot de col·laboració públic-privada organitzat per la Regidoria d'Envelliment Actiu en col·laboració amb la Universitat de València (UV) i el Banc Santander.