Viva Belgrado, Tercer Sol i Primer Infant obrin la temporada de La Pèrgola a La Marina de València

Per a inaugurar aquest nové cicle es proposa un programa triple d'actuacions en directe "plenes d'adrenalina que sens dubte faran vibrar als assistents que s'acosten a la dàrsena valenciana a gaudir de música en viu amb vista al mar". Les entrades per als concerts ja estan a la venda en enterticket.es a un preu de 5 euros + despeses de gestió.

La selecció d'artistes inclou L.A., Joe Crepuscle, Pupil·les, Viva Belgrado, Tercer Sol, Wind Atlas, Niña Polaca, Las Dianas, Detergente Líquido, Los Pilotos, Jack Bisonte, La Paloma, The Parrots, Juan Wauters, Apartamentos Acapulco, The Zephyr Bones, Tito Ramírez, Mala Cotton, Parade, Siloé, Hombre Lobo Internacional, a més de les festes de festivals com Surforama, Wachina Wachina o Mar i Jazz.

Tots els concerts se celebren en La Pèrgola de la Marina de València d'11.30 a 14.30 hores.