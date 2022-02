Tanxugueiras encapçalen les primeres confirmacions del Feslloc 2022

El trio s'uneix d'aquesta manera al festival al costat d'un cartell de "la nova normalitat" que inclou La Fúmiga, Xavi Sarrià, Auxili, Ginestà i Smoking Souls, ha anunciat aquest dijous l'organització de l'esdeveniment.

Tanxugueiras ha saltat a la fama després del seu pas pel Benidorm Fest, on, malgrat no aconseguir el bitllet per al festival d'Eurovisió que se celebrarà en la ciutat italiana de Torí, va aconseguir ser, amb el tema 'Terra', la candidatura més votada pel públic.

Els impulsors del Feslloc subratllen que Tanxugueiras "ha sabut aprofitar l'exposició del Benidorm Fest per a expandir el seu missatge galleguista, internacionalista i feminista, valors totalment alineats amb el festival, que promou a les noves generacions de músics i músiques en la nostra llengua".

Per la seua banda, La Fúmiga acudirà a Benlloc després d'omplir la Plaça de Bous de València amb 'Fotosíntesi" (Halley Records, 2021).També estrenaran disc Ginestà -'Supose que l'amor ésaixò' (Kasba Music, 2022)- i Smoking Souls -'La Cura' (Propaganda pel Fet!, 2022)-, mentre que Xavi Sarrià i Auxili llançaran les seues noves cançons a la primavera.

Com a novetat d'aquesta edició, es donaran a conéixer als creadors de contingut que acompanyaran en xarxes socials al festival.

El Feslloc va nàixer en 2007 en la localitat de Benlloc, en la Plana Alta, impulsat per l'Associació Feslloc, de la qual formen part l'Ajuntament de Benlloc i l'entitat cívica Escola Valenciana.

El seu objectiu principal és la promoció de les propostes musicals fetes per solistes i grups que empren el valencià en les seues composicions musicals. La promoció inicial de venda d'abonaments de tres dies + acampada per 30 euros ja s'ha esgotat, informa la web de la trobada.