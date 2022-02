El alegato feminista de Nadia Calviño: "No voy a volver a participar en un debate en el que yo sea la única mujer"

La Vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha protagonizado un alegato feminista en la mañana de este jueves, que ha sido muy comentado en las redes, en el foro 'Encuentros H+K' (Hill + Knowlton Strategies), llamado 'España en la Europa del siglo XXI'.

🎞️ @NadiaCalvino: "No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. (...) Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra."



Es tal cual. Escuchen esto. Ya basta. pic.twitter.com/obXl3sokF3 — Daniel Fuentes 🇪🇺 (@dfuentescastro) February 3, 2022

Haciendo referencia a esa modernidad, ha asegurado que no va a volver a hacerse "una foto en la que sea la única mujer". "No voy a hacerlo, no voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer", ha aseverado.

La también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha felicitado a los organizadores por el evento "paritario" porque es un tema, asegura, que hay que tomarse "muy en serio". A su juicio, las prácticas que dejan fuera a las mujeres son un "riesgo de involución, de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación, de progreso".

En este sentido, Calviño ha argumentado que "son muchos los eventos" en los que ella es "la única mujer": "No podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población".

La ministra también ha querido resaltar ciertos comentarios que considera "denigrantes". "Por no hablar de otro tipo de declaraciones y de expresiones que hemos oído esta semana, que parecen ser jocosas y que son absolutamente denigrantes y agresivas contra las mujeres", ha recalcado.

Así, Calviño ha pedido a los asistentes "que, por favor, esta agenda feminista" se integre en su "comportamiento" como tienen que integrarla "todas las empresas que quieran de verdad representar a este país". "Todos queremos una representación paritaria y adecuada del 50% de la población", ha finalizado.