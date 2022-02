Cvirus.- Darias insisteix que la mascareta "prompte" no serà obligatòria: "Ha complit el seu paper"

"La mascareta ha complit el paper que teníem clar que havia de complir", ha defès en roda de premsa després de visitar el vacunòdromo de la Ciutat de les Arts i les Ciències, davant les exigències d'alguns presidents autonòmics que demanen que deixe de ser obligatòria pel carrer.

Darias s'ha limitat a afirmar que "prompte" acabarà aquesta restricció i ha assegurat després que tots els indicadors avalen que Espanya està "en condicions de relaxar mesures".

Ha destacat així que Espanya va entrar més tard que altres països en la sisena onada i està eixint abans, a més d'assenyalar que tant les hospitalitzacions com la incidència acumulada mostren que s'està "doblegant la corba dia a dia". "Totes les dades ho avalen", ha insistit, "també els més sensibles" com els ingressos en UCI.

És un fet que la ministra ha relacionat amb l'"altíssima" cobertura vacunal a Espanya, amb un 90,8% de població major d'edat amb pauta completa, i a la decisió d'aplicar la tercera dosi primer als col·lectius més vulnerables.

Dit açò, ha assegurat que respecta les posicions de cada president autonòmic, independentment del partit polític al que pertanguen. "Tenim un projecte compartit", ha recalcat en al·lusió a les reunions setmanals del Consell Interterritorial.

Sobre quina mascareta és millor, Darias ha recordat el seu efecte barrera i que "totes tenen la seua protecció", a més d'explicar que ella utilitza la FPP2 perquè és la que millor se li ajusta i no li impedeix usar ulleres. Ha ressaltat el paper que va tindre el seu ús en la primera desescalada i ha justificat la decisió de fer-la obligatòria abans de Nadal per la "incertesa" amb ómicron.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès que ell aposta per mantindre la mascareta de moment com a "símbol" que la pandèmia no ha acabat i ha remarcat: "Que no siga una obligació no vol dir que no siga recomanable en espais on no es pot mantindre la distància".

A més, ha destacat que la majoria de valencians la portaven quan no era obligatòria i que el Consell va decidir mantindre el seu ús recomanable en espais oberts.