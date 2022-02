L'Ajuntament de València aprova quatre nous carrils bici en Peset Aleixandre, Jesús, General Avilés i Gascó Oliag

Segons ha indicat el consistori en un comunicat, la nova infraestructura que més destaca per les seues dimensions és el nou carril bici que recorrerà l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre des de la intersecció amb el carrer Doctor Nicasi Benlloch fins a la plaça don Bosco, de manera que donarà connexió als barris del Calvari, Marxalenes, Tormos, Torrefiel i Benicalap.

Seran uns 1.500 metres d'eix que connectaran amb el de Primat Reig, avinguda de la Constitució, carrers Alcanyís i Marie Curie, l'avinguda de Joan XXIII, els carrers de Francesc Tàrrega i el General Llorens, l'avinguda de Burjassot, Doctor Nicasi Benlloch i el futur carril bici del General Avilés.

Tot el traçat es disposarà majoritàriament segregat i de forma bidireccional per la calçada nord, excepte en els punts on anirà per la vorera com en la illeta deflectora de la intersecció amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, en la connexió amb el carril bici existent en el carrer del General Llorens, així com quan discórrega sobre la plataforma tranviaria.

Així mateix, en els trams on va per les vies de servici paral·leles als passos inferiors, és a dir, el tram entre la intersecció Loriguilla-Francesc Tàrrega i Joan XXIII-Doctor Olóriz així com el tram entre el carrer Marie Curie i Arquitecte Carbonell, el carril bici discorrerà unidireccional i segregat, o bé, compartint calçada amb el trànsit motoritzat com ciclocarrer. A més, els carrers Loriguilla i Félix del Río íntegrament, passen a senyalitzar-se com ciclocarrers.

En tots els punts on es coincidisca amb parades d'autobús, el carril bici discorrerà a cota de vorera degudament senyalitzat i separat per a la seguretat de les persones usuàries del transport públic.

El termini d'execució previst és de cinc mesos a partir de l'inici de les obres i el preu previst és de 609.749,14 euros, IVA inclòs, tot i que podrà reduir-se les dos en el moment de la licitació.

CARRIL BICI JESÚS-PATRAIX-EXTRAMURS

El projecte de la meitat sud de la ciutat proposa, en canvi, tant la creació de dos noves vies ciclistes com la correcció de dos trams amb importants defectes de disseny, perjudicials tant per als vianants com per a les persones que es desplacen amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal.

El més extens dels eixos discorrerà pel carrer Jesús, connectant la Gran Via Ramon i Cajal amb el carril bici existent en el carrer de Jeroni Munyós, mentre el segon recorrerà el carrer Cuenca, entre la plaça del Bisbe Amigó i el carrer del Beat Nicolau Factor.

En paral·lel, s'actuarà en la remodelació de l'encreuament dels carrers Uruguai i carretera d'Escrivá i en l'encreuament de les avingudes Tres Forques i Tres Creus.

En general, en els quatre casos el nou itinerari ciclista circularà segregat sobre calçada, excepte en zones molt puntuals en les quals circularà sobre vorera, i tindrà una amplària mitjana de 2,5 metres.

A més de les modificacions necessàries per a portar l'itinerari ciclista a nivell de calçada, el projecte contempla la modificació dels creus achaflanados que es troben en el traçat del carril bici.

Està previst que les obres tinguen una durada de 4 mesos i isquen a licitació per un import total de 837.657,79 euros, IVA inclòs, podent-se reduir tots dos en l'adjudicació.

GASCÓ OLIAG I GENERAL AVILÉS

Amb un d'ells, Mobilitat Sostenible completarà la connexió ciclista de l'aulari de Primat Reig i els campus de Tarongers i Blasco Ibáñez.

Seran 660 metres de nou carril bici segregat, bidireccional i en calçada claus per a completar la total accessibilitat de l'aulari de la Universitat de València, que reben el vistiplau per a procedir a la seua pròxima licitació.

L'eix ciclable discorrerà pels carrers Gascó Oliag i Daniel Balaciart i implicarà com sempre moltes millores per als vianants.

Un altre projecte d'eixos ciclables que s'aprova aquesta setmana és el que discorrerà pel tram de General Avilés comprès entre l'avinguda Pius XII i Doctor Nicasi Benlloch.

Els seus 500 metres, units als futurs carrils bici de l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre i la part que ja s'està executant en un altre tram de General Avilés, completaran la part nord-oest del popularment denominat Segon Anelle Ciclista.

El carril bici dissenyat se situarà segregat per la calçada sud, anivellant-se a cota de calçada en les parades d'autobús, mentre que en el tram entre els carrers Conchita Piquer i del Doctor Nicasi Benlloch es disposarà en la via de servici però paral·lel al pas inferior en lloc de pegat a la vorada de la vorera.

Quant a les millores per als vianants del projecte, es reduirà la longitud de l'encreuament en el pas de vianants de l'avinguda de Pius XII, s'ampliarà la vorera en la intersecció sud amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, es generaran plataformes reservades en les parades de l'EMT, s'adaptaran els guals per als vianants a la normativa d'accessibilitat i s'arreglarà la pavimentació en calçada, rigolas en mal estat i diverses zones de rajola de les voreres. Així mateix, es crearà una nova zona de càrrega i descàrrega, així com aparcaments per a motocicletes.

El termini d'execució i el preu previst per a la seua licitació són de tres mesos a partir de l'inici de les obres i 228.215,05 euros, IVA inclòs, respectivament, tot i que es podrà rebaixar tots dos en l'adjudicació definitiva.