Mazón aplaude la calificación del gas y la nuclear como energías verdes y dice que hay que poder competir en igualdad

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha aplaudido este jueves que la Comisión Europea haya confirmado que mantendrá la energía nuclear y el gas dentro de la categoría de inversiones 'verdes' porque las ve necesarias para la transición a energías limpias, y ha señalado que "hay que poder competir en igualdad de condiciones que los demás".

Mazón ha realizado estas declaraciones ante los medios tras visitar las instalaciones de la empresa Estudio Cerámico en Sant Joan de Moró (Castellón) y mantener un encuentro de trabajo con directivos de firmas cerámicas con sede en la localidad.

Al respecto, el dirigente 'popular' ha explicado que en la UE se estaba trabajando "con diferencia de prioridades y de requisitos para unos y para otros". "Creo que no es buen compañero el prejuicio que ha habido, demonizando una industria como la energía nuclear, que a países como Francia le está dando un resultado muy concreto y palpable, pues nos hace perder competitividad", ha añadido.

"Me alegro de que se hayan establecido estas industria como industrias verdes, pues nos ha costado mucho que algunos lo entiendan y que salgan a veces de esa manera de ver las cosas tan sectarias y con tanto prejuicio", ha dicho Mazón, quien ha apuntado la necesidad de "poder competir en igualdad de condiciones que los demás".

SECTOR CERÁMICO

Por otra parte, respecto al sector cerámico, Carlos Mazón ha manifestado sentir orgullo "porque es una industria vital para Castellón, para la Comunitat Valenciana y para el empleo y porque tiene un proceso de altísima tecnificación, de sontenibilidad y de diseño".

"Este orgullo hay que acompañarlo de la exigencia, porque el momento que estamos viviendo por la crisis del gas es extraordinariamente difícil", ha apuntado el presidente del PPCV.

En este sentido, Mazón cree que la Generalitat Valenciana "tiene que elevar el nivel de exigencia, pues no puede ser que el sector de la cerámica no esté todavía catalogado entre los prioritarios desde el punto de vista de los fondos europeos; no puede ser que, al menos mientras dure la crisis del gas, no se haya reducido el IVA de los componentes de la factura del gas; y no puede ser que nadie se haya planteado la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos y que las ayudas de Estado no hayan empezado".

Según ha dicho, este nivel de exigencia es "absolutamente necesario" porque se necesita para la productividad y para el empleo. "Ya no podemos esperar más, necesitamos una reacción de Pedro Sánchez, de Ximo Puig y de los que nos tienen que defender y no lo están haciendo con la urgencia y contudencia con las que el sector lo necesita", ha concluido.