Myriam Imedio se lanza a la novela negra con una "llamada de atención" sobre salud mental y abuso a la mujer

Así lo ha manifestado a Europa Press la propia autora, que se incorpora con este título al sello Serie Negra de RBA. El volumen llega a las librerías este jueves y se presentará en València el próximo 27 de febrero en Ámbito Cultural Corte Inglés.

La trama presenta a Lis de Fez, una psicóloga diferente elegida por sus cualidades para participar en un proyecto secreto que podría revolucionar el análisis de la mente humana. Eso fue antes de que una misteriosa mujer se quite la vida delante de ella en un autobús y su vida cambie para siempre. Ella está convencida de que la pesadilla que acaba de empezar tiene relación con el proyecto en el que trabajó, pero tendrá que demostrarlo.

'La isla más remota del mundo' está planteada como "una cuenta atrás activada para la protagonista en una isla paradisíaca pero también aterradora". "Un puzle que muestra la maldad en estado puro, las dobles vidas, el cinismo, las apariencias. Los lectores verán hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos y cómo cambian nuestros límites morales cuando nuestras circunstancias se transforman. Además, van a encontrar un elenco de personajes de lo más carismáticos", promete la escritora.

Imedio comenta que en esta novela hay muertes, asesinatos y perversión. Sin embargo, añade, "no es una historia de una pareja de detectives que encuentran un cuerpo e inician una investigación, sino que va más allá: la protagonista es una mujer muy potente que se verá contra las cuerdas y el lector observará su evolución, cómo avanza, cómo sortea los obstáculos".

"Por eso elegí el thriller, es un género que te da herramientas para escribir una historia rápida, fluida, que no decae, con giros importantes y sorpresas hasta el final", sostiene.

"ME GUSTAN LOS RETOS"

La autora había publicado anteriormente dos obras y con este nuevo trabajo ha querido "experimentar", asevera. "Leo todo tipo de géneros y me apetecía contar una historia así, escribir algo con un inicio por todo lo alto, que creara muchas dudas al lector y quisiera seguir leyendo. Toco temas muy serios, he tenido que documentarme bien así que ha supuesto un reto. Me gustan los retos", agrega.

En este sentido, asegura que, una vez que los lectores cierren el libro, se pregunten "si ellos hubieran actuado así, si hubieran traspasado todos los límites y que se pongan en el lugar de los protagonistas". Y, sobre todo, apunta, que la novela sea "una llamada de atención".

La narradora declara que se ha inspirado en la realidad "y la realidad es que la salud mental está muy maltratada y abandonada". "Menos mal que gracias a la pandemia parece que se ha difuminado el estigma sobre el tema y ya se puede hablar sin que sea tabú, pero aún tenemos mucho que hacer al respecto. Y sobre al abuso de la mujer, mucho más", enfatiza.

Myriam Imedio (València, 1984) es escritora y periodista. Ha trabajado como redactora en varios periódicos (Las Provincias, La Voz del Mediterráneo) y páginas web, así como en gabinetes de prensa y la televisión valenciana.

En 2015 se autopublicó en Amazon su primera novela, 'El séptimo punto de Selleck', que se mantuvo durante meses en el Top 100 de las novelas de ficción más vendidas en España y México. Tras su segunda novela, 'La esperada Lluvia' (Premio Marta de Mont Marçal), se incorpora al sello Serie Negra de RBA con su primera novela negra.