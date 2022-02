Cvirus.- SATSE denuncia que encara hi ha 100 professionals sanitaris de Castelló sense cobrar la paga extra Covid

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha denunciat que encara queden prop de 100 professionals sanitaris castellonencs que no han cobrat la paga de compensació Covid que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar al setembre de 2020.

Aquesta paga extra va ser abonada en la nòmina de juny de 2021 als treballadors sanitaris per a retribuir l'esforç realitzat durant la primera i la segona ona de la pandèmia de Covid-19, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

No obstant açò, segons SATSE, van ser milers els professionals que en aquell moment no van rebre aquest pagament o van rebre un import incorrecte, per la qual cosa el Sindicat els va aconsellar que presentaren una reclamació davant la Conselleria de Sanitat. "Els treballadors afectats se sentien agraviats i discriminats, no ja per l'import a percebre, sinó perquè pareixia que el seu esforç i sacrifici personal no se'ls reconeixia, com sí se'ls reconeixia a les companyes i companys que sí van percebre la paga. Per la seua banda, la Conselleria va al·legar problemes de gestió per a haver oblidat a un gran nombre de professionals", ha afegit.

Després de tramitar les reclamacions rebudes, Sanitat va emetre, al desembre de 2021, un llistat de professionals als quals no se'ls havia pagat correctament, informant-los, a més, que en breu termini rebrien aquesta paga, ha apuntat el sindicat.

No obstant açò, SATSE ha denunciat que han transcorregut dos mesos i encara queden quasi un centenar de professionals dels tres Departaments de salut de la província de Castelló que no han rebut aquesta compensació. "Cal assenyalar que 24 d'aquests professionals pertanyen al Servici d'Emergències Sanitàries SES-SAMU, personal que ja ha reclamat en diverses ocasions sense que la Direcció del SES-SAMU ni la Conselleria de Sanitat hagen solucionat el problema", ha dit.

El Sindicat d'Infermeria exigeix que la Conselleria de Sanitat "prenga cartes en aquest assumpte" i abone, "sense més demora", la paga compensatòria que, per dret, els correspon a aquests treballadors, "un reconeixement que el president Ximo Puig va anunciar fa 17 mesos".