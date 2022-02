L'àrea d'Acció Social d'Alacant presenta per primera vegada un pressupost per damunt dels 13,1 milions

L'edil Julia Llopis ha valorat "molt positivament" que l'Ajuntament aconseguisca enguany "un pressupost de rècord en Acció Social amb uns comptes amb una ferma aposta i compromís amb les persones que més suport necessiten per a oferir tot el suport de l'administració local més propera al ciutadà millorant el seu benestar, i que un any més es torne a incrementar la seua dotació econòmica en 2022".

Una de les principals línies d'atenció és la dirigida a l'atenció social primària amb ajudes d'emergència, que compta amb una partida de 3.548.684 euros, ofereix uns comptes amb una dotació prevista d'ajudes socials de concessió directes a persones vulnerables i necessitades de 2.255.000 euros, segons indica el consistori en un comunicat.

L'àrea d'Acció Social forma part d'una estructura bàsica del sistema públic i presta una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població i especialment als més vulnerables, ja que facilita una integració de les persones en la societat a través dels seus programes, atenció personalitzada i els servicis dirigits a oferir ajudes socials.

Els comptes arrepleguen al seu torn una previsió per a l'assistència social a persones majors, depenents i amb diversitat funcional que superen els 5.785.451 euros i destinen uns 600.000 euros a les activitats i la seguretat en els centres municipals de majors.

El gruix d'aquesta partida és per a oferir una assistència domiciliària de qualitat en la nostra ciutat amb més de 4.019.480 euros, així com més de tres-cents mil euros a la teleasistencia tan important en aquests moments amb un servici d'atenció integral i immediata.

L'àrea tindrà 2.856.984 euros per a continuar oferint una assistència directa per a la reinserció social de les persones sense llar, amb 1.208.366 euros per al Centre d'Acolliment de persones sense llar, i una partida de 252.133 euros a l'atenció de persones en situació de risc social per a ajudar-les.

D'altra banda, el pressupost social inclou una subvenció per a activitats d'inserció i inclusió laboral de 86.400 euros, i un conveni amb Creu Roja d'atenció en emergències de 50.000 euros.

D'altra banda, es mantenen les subvencions a entitats d'interés social sense ànim de lucre amb 352.000 euros, per a afavorir la diversificació de recursos socials en el municipi, impulsant projectes d'atenció a situacions de vulnerabilitat o exclusió social, persones majors i dependents, atenció a la família i infància, drogodependències i trastorns addictius, atenció a la diversitat funcional i persones depenents, o l'acció comunitària.

Finalment, un altre dels apartats que contempla el pressupost és més de mig milió d'euros a la prevenció i intervenció comunitària, i s'ha destinat 200.000€ a les activitats de menors en centres socioeducatius, i 405.204 euros a l'assistència de previsió de risc social i infància.