Detingudes dos persones que circulaven amb més d'un quilo d'amfetamines per l'AP-7 a Castelló

La Guàrdia Civil ha detingut dos persones que suposadament circulaven en un vehicle amb 1.140 grams d'amfetamines per l'AP-7, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

L'actuació es va originar quan els ocupants del vehicle van observar un control de la Guàrdia Civil. En tractar d'evadir-ho els agents van observar una maniobra estranya i van veure com llançaven una bossa de plàstic transparent de grandària mitjana amb un contingut blanc per la finestreta cap a la cuneta.

Després d'interceptar el vehicle, van identificar als seus dos ocupants, una dona de 40 anys i un home de 47, els quals van mostrar una actitud nerviosa i van reconéixer el contingut de la bossa com amfetamines. A més a més, portaven 110 euros en bitllets fraccionats.

Com a resultat, l'actuació es va saldar amb la detenció dels dos ocupants del vehicle com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per trànsit de drogues. Les diligències instruïdes juntament amb els detinguts van ser entregats en els Jutjats de Castelló, que van decretar l'ingrés a la presó de tots dos.