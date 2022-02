Desenvolupen un nou procés de reciclatge d'envasos multicapa per al seu ús en calçat, joguet i construcció

La iniciativa, batejada com RECImPET, està coordinada per l'Institut Tecnològic de Producte Infantil i Oci (AIJU) i compta amb la participació de les empreses Iber Resines i Revestech, així com de l'Institut de Tecnologia de Materials (ITM) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Es tracta d'un dels projectes estratègics en cooperació que compten amb el suport de l'AVI en el marc de la seua última convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva.

Aquesta nova tecnologia pretén evitar que els envasos rígids compostos majoritàriament per PET acaben en els abocadors, com succeeix en l'actualitat, degut precisament a la presència de diferents materials laminats no compatibles entre si que dificulten la seua recuperació, explica l'agència en un comunicat.

A través de RECImPET es proposa el desenvolupament d'un nou material reciclat amb aplicacions en diferents indústries fruit d'un procés de compatibilización de tots els components presents en aquest tipus d'envasos multicapa sense necessitat de separar-los prèviament al seu reciclat.

L'objectiu, per tant, és obtindre un nou plàstic reciclat amb un cost més competitiu que altres alternatives ja presents en el mercat i amb millors propietats mecàniques, gràcies al seu alt contingut de PET.

En la primera fase del projecte, s'ha iniciat la recollida de residus de PET de diverses ubicacions i fabricadores d'envasos multicapa amb l'objectiu d'identificar les fonts i fluxos que segueixen aquestes deixalles, tant a nivell autonòmic com a nacional. Una vegada identificats per lots, s'arreplegaran fraccions per a determinar les seues característiques tècniques.

Alhora, es determinaran els requisits per a l'obtenció del nou producte reciclat a escala industrial, així com les especificacions que ha de complir perquè puga usar-se com a component en sectors com el calçat, joguet i construcció.

PATENT

Aquesta iniciativa de R+D+i permetrà explotar una patent que AIJU i l'ITM-UPV van obtindre fruit d'una col·laboració anterior per a reciclar i valoritzar aquest tipus d'envasos multicapa. Tots dos centres desenvoluparan ara diversos materials reciclats i seleccionaran aquelles formulacions que oferisquen les condicions òptimes per al seu desenvolupament a escala industrial.

Per a portar a terme aquesta missió, comptaran amb la participació d'altres dos socis, les empreses Iber Resinas i Revestech. La primera és una firma experta en recuperació de plàstics que, en aquest cas, treballarà en la recollida i classificació de residus PET, i desenvoluparà a escala preindustrial els nous compostos reciclats, així com materials adaptats a la injecció de peces de joguets i extrusió de laminatges.

La segona, com a empresa especialitzada en sistemes d'impermeabilització d'exteriors, Revestech, definirà, per la seua banda, els requisits per a l'ús del material reciclat en laminatges, buscant, sobretot, la màxima impermeabilidad i flexibilitat. Així mateix, l'equip tècnic col·laborarà també amb empreses del calçat i joguet per a validar els components reciclats en un entorn real. Aquest procés es completarà amb l'execució d'un estudi del seu impacte mediambiental a través de l'anàlisi de cicle de vida i la capacitat de reciclatge dels productes finals.

La consellera d'Innovació, Carolina Pascual, ha destacat la importància de la digitalització del teixit productiu i l'emprenedoria digital "com a elements essencials en el camí cap a la recuperació de la nostra economia, i amb açò, cap a la transformació del nostre teixit empresarial, fent-ho dinàmic, modern i adaptat a una economia globalitzada cada vegada més competitiva en la qual la innovació i la qualitat es configuren com a factors essencials per al seu èxit".

Per al vicepresident executiu de l'AVI, Andrés García Reche, RECImPET dona resposta des de la R+D+I al repte mediambiental, un dels desafiaments que ha d'afrontar el nostre sistema productiu. "La transició a l'economia circular ofereix grans oportunitats d'innovació tal com demostra aquest projecte, que permetrà que les nostres indústries tradicionals aprofiten milers de tones d'envasos que fins ara acabaven en l'abocador", ha assenyalat.