CSIF exigeix vigilants de seguretat en centres de salut, més prevenció i campanyes contra agressions a personal sanitari

20M EP

NOTICIA

El sindicat CSIF ha exigit per escrit a Conselleria de Sanitat, i així ho ha traslladat per al seu debat "amb urgència" en la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral, actuacions decidides davant "l'augment considerable d'agressions i insults diaris a professionals en l'àmbit de l'Atenció Primària". El sindicat proposa mesures com a vigilants en els centres de salut i campanyes de conscienciació.