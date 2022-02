William Levy, el galán de 'Café con aroma de mujer', y la española Alicia Sanz, ¿nueva pareja sorpresa?

Café con aroma de mujer es actualmente la serie más vista en Netflix. En ella, sus protagonistas, Sebastián y Gaviota, hacen gala de su amor, fuera del set de rodaje las cosas no son así.

Hace solo unos días, William Levy anunció su separación definitiva de Elizabeth Gutiérrez, con quien mantenía una relación de 19 años y con quien tiene dos hijos en común.

Aunque después borró el mensaje de Instagram donde reconocía la ruptura, lo cierto es que tanto fans como medios de comunicación que se dedican a la crónica social dan por hecho que ya no están juntos.

Además, ahora, en medio de los rumores, sale otro nombre a la palestra. Es el de la actriz española Alicia Sanz, a la que relacionan con el afamado actor cubano.

Según cuentan algunos medios de comunicación mexicanos, el romance entre William Levy y la exactriz de Amar es para siempre vendría de atrás. Concretamente, aseguran, se conocieron en 2019 rodando la película En brazos de un asesino, donde ambos formaron pareja y tuvieron que grabar escenas bastante subidas de tono.

Según la misma información, el entorno de Levy llegó a afirmar entonces que el cubano se habría sentido enormemente atraído por la española. "William quedó prendado de su belleza (de Ana) cuando la escogió como protagonista. En la cinta tuvieron muy fuertes escenas de sexo, grabaron desnudos y él le fue infiel a Elizabeth", aseguran esas fuentes.

Además, la posible nueva pareja querría irse ya a vivir juntos, pero no ha sido posible porque esta relación no podía hacerse pública, ya que los directores de Café con aroma de mujer le habrían pedido discreción para no perjudicar a la serie.

A sus 33 años, Alicia, que nació en Ceuta, suma en su carrera como actriz diez series de televisión, cuatro películas y dos obras de teatro.