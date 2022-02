UGT convoca protestes per a exigir a Marzà que "rectifique" la convocatòria d'oposicions de mestres

A més, "com a acció reivindicativa i de suport", demanen als centres educatius que es concentren a eixa hora.

El sindicat exigeix "oposicions amb el nou decret, més justes, beneficioses, amb més places i proves no eliminatòries". Així mateix, UGT Ensenyament PV ha presentat un recurs de reposició contra l'Orde 45/2022, de 28 de desembre, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres.

Amb aquesta mesura, el sindicat insta formalment el conseller Marzà perquè "reconsidere la decisió que s'ha pres, que limita l'oferta de places a menys de la meitat de les compromeses (1.228 enfront de les 2.500 inicialment anunciades) i que utilitza el sistema de proves ordinari, sense esperar el sistema de proves extraordinari i més beneficiós per als opositors i les opositores, especialment per als qui ja formen part del funcionariat interí, que publicarà de manera imminent el Govern".

Aquesta llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública estableix el termini de tres anys (2022, 2023 i 2024) per a executar les mesures que en ella es contenen i que passen per un sistema d'oposicions especials i de concurs de mèrits excepcional, recalquen des de l'organització.

Per tant, des d'UGT Ensenyament PV consideren que és "urgent i necessari que aquest 2022 també s'aprofite i utilitze per a complir amb els objectius previstos en la llei, utilitzant també els instruments que es contemplen, i es convoquen les oposicions docents amb els beneficis que ens aporta aquesta nova legislació".